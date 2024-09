La Verde: Adalid Terrazas no será considerado para enfrentar a Venezuela y Chile

Adalid Terrazas, quien la semana pasada fichó por el USM Alger de la primera división de Argelia y tuvo que viajar a Buenos Aires, Argentina, para obtener su visado de ingreso al país africano, ha quedado descartado de la selección boliviana para el partido de este jueves frente a Venezuela en El Alto y del próximo martes ante Chile en Santiago, correspondiente a la séptima y octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. El cuerpo técnico de la Verde, encabezado por Óscar Villegas, anunció este lunes que el jugador no tendrá chances de participar ante la Vinotinto debido a los pocos días de entrenamiento que tendrá con el equipo. Terrazas había solicitado un permiso especial para interrumpir su preparación con el combinado nacional y realizar sus trámites en Argentina; sin embargo, se esperaba que su retorno a La Paz se produjera a más tardar el domingo, pero el jugador emprendió viaje rumbo Argelia para estampar su firmar con el USM. Desde que el jugador abandonó la concentración , ha perdido varios entrenamientos físicos y tácticos que son fundamentales para llegar en óptimas condiciones a ambos encuentros y aún no se sabe cuando retornará al país.

"He podido comentar un poco con él, le he dado mi punto de vista respecto de la situación en la que estoy. Ellos (Villegas, sus colaboradores o los dirigentes) entienden el tema de que tenga que cerrar un contrato y que tenga participaciones allá. No se opusieron y comprendieron mi situación", manifestó Terrazas.



De esta manera, Terrazas se une a la baja de Boris Céspedes, quien fue desafectado de la convocatoria tras sufrir una lesión mientras jugaba con su club, el Yverdon de Suiza. Ante la lesión de Céspedes y la ausencia de Terrazas, el cuerpo técnico aún no ha definido si convocará a otros jugadores. Por el momento, la selección tendrá disponible a 25 futbolistas, que se entrenarán este lunes a las 16:00 en Villa Ingenio.