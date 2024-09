La Verde arribó a Santiago con la misión de sumar puntos ante Chile

“Después de haber hecho un buen partido (ante Venezuela), obviamente hay que mantener un equilibrio de intensidad, de buen futbol, de intentar sacar un resultado que es lo que todos pretendemos, Hay que mantener el arco en cero”, dijo Villegas antes de la práctica del domingo.



La delegación emprendió su viaje a Chile al final de la jornada dominical, tras trabajar en Santa Cruz de la Sierra, precisamente en la sede de Oriente Petrolero. En dicho entrenamiento, Villegas terminó de definir su esquema táctico y determinó mantener el mismo que utilizó en la goleada por 4-0 ante Venezuela en El Alto.



Sin embargo, ante las ausencias de Héctor Cuéllar y Ramiro Vaca por acumulación de tarjetas amarillas, así como la baja de Henry Vaca por lesión, Villegas ha tenido que buscar algunas variantes que le permitan formar un once con características similares al de Villa Ingenio.



Nuevamente, el entrenador cochabambino apostará por el 4-2-3-1, pero esta vez intentará reforzar un poco más la marca, priorizando contrarrestar las arremetidas de los chilenos, quienes urgen de puntos para no quedar relegados en la tabla de posiciones.



De no haber cambios de último momento, Villegas incluirá desde el inicio a José Sagredo, Pablo Vaca, Gabriel Villamil y Miguel Terceros. El experimento final se llevará a cabo este lunes en el entrenamiento, donde el estratega nacional disipará todas sus dudas. Una vez concluida la práctica, la delegación se trasladará al estadio para realizar el reconocimiento del campo de juego.



La idea está clara: Villegas quiere dar mayor solvencia en la última línea, por lo que se inclina por Sagredo, el jugador con más partidos en la Verde de la presente convocatoria. Otro aspecto clave para el DT es el mediocampo, donde quiere priorizar la marca y la salida limpia del balón. En este caso, Vaca hará dupla con Robson Matheus en la contención, ambos encargados de marcar y sacar el balón para alimentar a los tres hombres que tendrán delante.



La inclusión de Villamil es fundamental, ya que en sus últimos partidos con la Liga de Quito ha demostrado un notable aumento en su nivel. También apuesta por Miguel Terceros, el volante del Santos FC que ingresó ante Venezuela y marcó el tercer tanto.



Villegas tiene en mente alinear a los siguientes once jugadores frente a Chile: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez y José Sagredo; Robson Matheus, Pablo Vaca; Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Roberto Carlos Fernández; y Carmelo Algarañaz.