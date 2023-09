La Verde: decepción y papelón

Bolivia sufrió al campeón del mundo y quedó muy mal parada de entrada en las Eliminatorias para el Mundial 2026.



Ayer, en una de las peores actuaciones de los últimos años, la selección boliviana deambuló en la cancha, no ofreció resistencia y acabó realizando un papelón por su falta de argumentos futbolísticos.



Argentina hizo pesar sus quilates en el Hernando Siles pese a no contar con Lionel Messi, que presenció el encuentro desde el banco de suplentes como un acompañante porque no fue incluido en la nómina para no exponerlo a lesiones.



El campeón del mundo goleó, marcó tres goles de diferencia (3-0) que pudieron ser más, por la abismal diferencia entre uno y otro equipo.



Peso de campeón

En el gramado del “Siles” hubo un solo equipo y ese fue Argentina, que dominó de principio a fin.



La ausencia de Messi no se notó. Argentina demostró que detrás de su estrella hay un equipo que puede brillar por sí solo. No estaba Messi, pero aparecieron Di María, De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister para darle personalidad y lucidez.



En cambio, Bolivia fue un equipo sin rumbo, tímido, inseguro, inofensivo, sin argumentos, plagado de errores defensivos, propenso a las faltas innecesarias que le complicaron mucho más el encuentro. A raíz de ello fue expulsado Roberto Fernández con tarjeta roja directa por un planchazo a Romero.



La Albiceleste marcó la diferencia a los 31 con un golazo de Enzo Fernández, en el que participaron De Paul y Di María en la elaboración.



A los 42 demostró que tenía el aire y la ambición suficientes como para seguir creándole problemas a Bolivia. Nicolás Tagliafico fue a buscar un centro al área de la desorientada defensa boliviana y en intento de cabecear conectó la pelota con el hombro, descolocando a Viscarra.