La Verde: el reto de encontrar al volante de contención para un partido de exigencia física plena

La selección nacional ya está en Santiago a la espera del partido de mañana ante Chile (17:00 hb). Tras la práctica de ayer por la mañana, en San Antonio, los dirigidos por Óscar Villegas descansaron en el hotel de concentración y luego se trasladaron hasta el aeropuerto Viru Viru para emprender viaje hacia Chile. El reto del técnico y todo su cuerpo técnico es ver quién ocupará la plaza de volante de contención que dejó Héctor Cuéllar, por amarillas.



Hasta antes del reinicio de las eliminatorias y en la misma Copa América 2024, el tapón de la Verde fue Leonel Justiniano, que viene desde hace dos eliminatorias siendo un titular indiscutible. La segunda opción, detrás de él, era Boris Céspedes, que fue convocado para los partidos ante Venezuela y Chile pero que quedó desafectado por una lesión en la rodilla sufrida en el Yverdon FC de Suiza. Ante ese panorama el técnico tuvo que buscar otra opción.



Mientras esperaba la incorporación de Gabriel Villamil y del propio Céspedes -que luego fue desafectado-, Villegas ensayó en ese lugar a Pablo Vaca, que juega como zaguero central en Always Ready, pero que tiene vocación de marca y de salida. Lo hizo bien, aunque el que terminó convenciendo al técnico fue Héctor Cuéllar, que comenzó haciendo un buen partido pero que luego recibió una amarilla que lo apartó del choque contra Chile.



La primera opción que se manejó tras su desvinculación, fue la de Vaca que en las prácticas cumplió con las expectativas. Pero también se maneja la opción de Gabriel Villamil, que proviene de los registros de Liga de Quito y que jugó en los últimos partidos de su equipo. Pero Villamil no es tanto de marca, como sí de salida, además que tiene un buen remate cuando tiene el arco de frente y el plus de tener experiencia.



En el cierre de prácticas en Santa Cruz, Villegas no dio pistas de lo que pretende (“no le voy a dar armas al rival”) aunque han sido horas de mucho análisis para no fallar. Junto al volante netamente de marca que escoja el técnico, estará Robson Matheus, que hizo un buen partido ante Venezuela, no solo marcando y quitando, sino generando y hasta rematando en busca del gol. Fue junto al suspendido Ramiro Vaca, uno de los más destacados del equipo.



O Vaca o Villamil, el que decida Villegas, debe tener mucha conexión con los centrales Luis Haquin, Marcelo Suárez o probablemente Yomar Rocha (José Sagredo) si es que el técnico opta por una línea de tres. Los volantes saben que ante Chile ‘van a sufrir’ pero están preparados, porque además, tienen la confianza de experimentados como Haquin (que además es el capitán) y el mismo Carlos Lampe, que ha pedido ser competitivos siempre.



Bolivia, además de las bajas de Boris Céspedes y Adalid Terrazas anunciadas antes del partido del jueves, no tendrá a Ramiro Vaca ni Cuéllar por acumulación de amarillas, además de Henry Vaca que quedó afuera por lesión. Los problemas en el medio hicieron que fueran convocados a última hora Ervin Vaca y Víctor Cuéllar. Los dos dijeron estar a disposición de lo que el técnico decida, además de sentirse preparados para el desafío que se viene.



La selección a su llegada a Santiago se alojó en el hotel Internacional y está previsto que hoy mismo a las 17:00 se realice el reconocimiento del estadio Nacional de la capital chilena. La comunidad boliviana se ha organizado para poder asistir al estadio en un lugar específico para alentar a la selección nacional. El triunfo ante Venezuela (4-0) en El Alto ha originado una gran expectativa entre los bolivianos.



Chile confía en un triunfo para revertir las críticas de la gente



Después de la derrota que sufrió el jueves a manos de Argentina, la selección de Chile centró su mirada exclusivamente en Bolivia, equipo al que recibirá mañana (17:00 HB), en el estadio Nacional de Santiago, por la octava fecha.



Los integrantes de la Roja y su seleccionador Ricardo Gareca mostraron optimismo y seguridad de que ante la Verde sumarán las tres unidades en juego.



En las redes sociales de la selección chilena fueron publicadas frases del lateral Mauricio Isla y del DT, en la que se evidencia esa seguridad.



“Tenemos que seguir adelante, con madurez y humildad vamos a sacar los puntos el martes. Todos juntos”, expresó Mauricio Isla.



Chile perdió en su visita a Argentina por 3-0 el jueves, en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la séptima fecha de las Eliminatorias; y ese mismo día Bolivia goleó a Venezuela por 4-0, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de la ciudad de El Alto.



“Necesitamos el apoyo de la gente… No tengo ninguna duda, el equipo va a responder. El martes tenemos la posibilidad en nuestro estadio y con nuestra gente, de poder recuperarnos”, dijo Gareca.



La Roja se entrena en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, propiedad de la Federación de Fútbol Chile con el único objetivo de vencer a Bolivia y dejar el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, en la que tiene 5 puntos.



Por su parte, la Verde tratará de hacer historia logrando su primera victoria contra Chile de visitante en el marco de las Eliminatorias.



El desafío de ser certero en ofensiva para Carmelo Algarañaz



Carmelo Algarañaz volverá a comandar la ofensiva de Bolivia en el choque frente a Chile este martes desde las 17:00 (hb). Desde que se retiró Marcelo Martins, ha sido el habitual titular y el carácter que ha mostrado, lo hacen hoy un indiscutible en la ofensiva de la selección nacional.



Algarañaz aguanta bien arriba, sabe cómo convivir con los centrales rivales en el área rival y cuando tiene que encarar lo hace. Ante Venezuela le cometieron un penal que él mismo se encargó de convertir y que fue el segundo de Bolivia en la victoria por 4-0.



En los partidos como visitante, es clave que la selección aproveche al máximo las posibilidades que tenga en ofensiva. Es por eso que Villegas apuesta por un delantero de experiencia, que ha tenido que mirar al Kalamata de Grecia en procura de tener la competitividad que no tuvo en Bolívar.



Algarañaz es hoy la principal carta de Bolivia en ofensiva, más aún que ahora no está Henry Vaca que fue desafectado de la selección por una lesión en el abductor izquierdo. Detrás de él estará Miguel Terceros, que ingresó por Vaca el jueves y que ahora estará cerca de él como el principal armador de la selección nacional.



En las últimas dos ocasiones que Bolivia visitó a Chile, le arrancó un punto. En ambas, la gran actuación de Carlos Emilio Lampe sobresalió, lo que incluso fue reconocido por los medios chilenos.