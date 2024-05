La Verde: Fernando Saucedo, el reemplazante de Moisés Villarroel para enfrentar a México

“El cuerpo médico de la selección boliviana informa que los jugadores: Denilson Durán y Moisés Villaroel arribaron a la concentración con molestias musculares luego de sus últimos compromisos disputados correspondientes a la División Profesional, las mismas fueron tratadas pero no superadas, por tal motivo, ambos jugadores serán desafectados de la convocatoria para el partido amistoso frente a México” indicó el parte médico emitido este martes por la Federación Boliviana de Fútbol.



De esta forma se conoció la desafección de Moisés Villarroel y Denilson Durán de la selección nacional, que se alista para afrontar un partido amistoso, este viernes ante México en Chicago, Estados Unidos (20:00 HB). Ambos jugadores disputaron partidos con sus equipos el pasado fin de semana y terminaron con algunas molestias, de las cuales no se pudieron recuperar.



“Moisés Villarroel se presentó con una lesión y creo que no va a llegar para el partido ante México. Denilson Durán también, no estará ante México, son dos jugadores menos”, manifestó Antonio Carlos Zago, director técnico de la selección nacional en conferencia de prensa.



Además, Zago dio a conocer quién será el reemplazante de Villarroel, pero indicó que no convocará a nadie en lugar de Durán. “En lugar de Villarroel, llamaremos a Fernando Saucedo, por Durán no citaremos a ningún jugador”.



De esta forma, el ‘Menona’ retorna a la Verde después de 8 meses de ausencia. Es la primera vez que el volante de Bolívar recibe el llamado por parte de Antonio Carlos Zago. Saucedo jugó por última vez en la selección en la derrota frente Argentina (0-3) por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre del 2023. En aquel partido solo disputó 28 minutos.



Finalmente, Zago se refirió a los objetivos de la selección en la Copa América. Afrims que se buscará clasificar a los cuartos final, aunque también puso mucho énfasis en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.



“Es lo que vamos a buscar, queremos pasar de ronda en la Copa América e intentar llegar lo más lejos posible. Estamos trabajando para eso, sabemos que es un camino difícil, enfrentaremos a grandes selecciones, pero estamos ilusionados y pensamos en positivo. La idea es sumar rodaje y llegar bien al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas, queremos llegar a fin de año soñando con un cupo para el Mundial”, manifestó.