La Verde: las bajas y ausencias de Bolivia para el Preolímpico

En la antesala del esperado inicio del Torneo Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela a partir del 20 de enero, la Selección boliviana Sub-23 enfrenta desafíos significativos con la ausencia de destacadas figuras en la lista de buena fe, según la información proporcionada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Entre los notables ausentes se encuentran Moisés Paniagua, proveniente de las filas de Always Ready, quien no se incorporó a los entrenamientos del equipo nacional en Santa Cruz, que iniciaron el pasado 2 de enero. El club millonario emitió un comunicado médico el 9 de enero, revelando que el jugador se encontraba lesionado y que su proceso de recuperación demandaría entre siete y diez días.



Por su parte, los talentosos jugadores Miguel Terceros y Enzo Monteiro, miembros del Santos brasileño, no recibieron el permiso correspondiente para participar en el torneo continental, ya que se encuentran disputando la 'Copinha' Sub-20 en suelo brasileño. Esta situación plantea un desafío adicional para el equipo boliviano, privándolo de dos elementos clave.



Jaume Cuéllar, del Barcelona español, también figura en la lista de ausentes, al no obtener el permiso necesario por parte de su club para formar parte del equipo boliviano en el Preolímpico. La falta de la presencia de Cuéllar representa una pérdida significativa para la selección Sub-23.



Adicionalmente, los jugadores Jamir Berdecio y Daniel Ribera, quienes compiten en el extranjero, tampoco fueron considerados para integrar el equipo boliviano en esta competición. Berdecio, ahora en el Philadelphia Unión de los Estados Unidos, y Ribera, en las filas del club Talleres de Córdoba en Argentina, se suman a la lista de ausencias notables.



Con estos desafíos, la selección boliviana Sub-23 se prepara para enfrentar su debut el próximo 20 de enero contra el equipo local venezolano. La ausencia de estas destacadas figuras plantea interrogantes sobre el rendimiento y la estrategia que adoptará el equipo en este torneo crucial.