La Verde: los extremos, encargados de hacer daño a Uruguay

La selección boliviana se enfrenta a un desafío crucial en su segundo partido de la Copa América 2024, tras caer 2-0 ante Estados Unidos en su debut. El jueves, la Verde se medirá contra Uruguay, uno de los favoritos al título, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



El técnico Antonio Carlos Zago contempla cambios ofensivos para potenciar el ataque boliviano frente a la sólida defensa uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa. Tres jugadores emergen como posibles revulsivos: Rodrigo Ramallo, Lucas Chávez y Jaume Cuéllar.



Ramallo, de The Strongest, cuenta con la experiencia de casi 50 partidos internacionales y ya tuvo minutos contra Estados Unidos. Su presencia en la selección es importante, si bien no se ha asentado en el onceno titular, cada vez que suma minutos consigue aportar una cuota de carácter y jerarquía.



Chávez, de Bolívar,, aunque aún no debuta en el torneo, destacó en un amistoso contra Chile el año pasado, demostrando su capacidad para desbordar por las bandas. Hábil, rápido y encarador, son algunas de las características del atacante de de 21 años. También, jugó frente a México hace tres semanas y respondió a las exigencias.



Finalmente, Jaume Cuéllar, del Barcelona B, aporta la dinámica del fútbol europeo. Su versatilidad le permite jugar tanto por el centro como por las bandas, ofreciendo rapidez en la toma de decisiones. Ya sabe de jugar Copa América, y aunque no ha logrado consolidarse en el ataque de la Verde, es una de las principales alternativas de Zago.



Última carta



Este encuentro representa la última oportunidad para Bolivia de mantener sus aspiraciones en el torneo. El partido se disputará a las 21:00 hora boliviana, en el mismo estadio que albergará la final del Mundial 2026.