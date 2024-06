La Verde: Luis Haquin se perderá el amistoso ante Ecuador por lesión (video)

La selección boliviana, que se prepara para la próxima Copa América, ha sufrido un revés importante con la noticia de que su defensor titular y posible capitán, Luis Haquin, no podrá jugar el partido amistoso ante Ecuador programado para este miércoles en el estadio Subaru Park de Filadelfia, a las 20:30 HB. La razón es una sobrecarga muscular que obliga al entrenador Antonio Carlos Zago a preservar al jugador y mantenerlo en buenas condiciones para el debut en el torneo continental, pactado para el 23 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (18:00 HB).



Luis Haquin, quien actualmente juega para el Ponte Preta de Brasil, es una de las piezas clave en la defensa de la selección boliviana. Su experiencia, solvencia y voz de mando en defensa lo han convertido en un inamovible en el onceno titular de la Verde. Sin embargo, su condición actual no permite que participe en el partido amistoso contra la ‘Tri’ , lo que significa un golpe duro para el equipo.



El entrenador Antonio Carlos Zago ha decidido priorizar la salud y el bienestar de Haquin, ya que el principal objetivo es que llegue en óptimas condiciones al debut de la Copa América. Esto significa que incluso podría perderse el último amistoso previo al torneo, programado para este sábado frente a la selección de Colombia, a partir de las 17:00 HB en el estadio Rentscher de Connecticut.



Si bien Zago aún no confirmó su onceno titular para enfrentar a Ecuador, todo indica de que José Sagredo será el reemplazante del ‘Faraón’. La selección boliviana ha tenido un camino complicado hasta ahora debido a la gran cantidad de jugadores lesionados en las últimas semanas. Mirko Tomianovic, Moisés Villarroel, Denilson Durán, Henry Vaca y Jairo Quinteros son algunas de las ausencias por lesión.



Posibles alineación:



Bolivia: Guillermo Viscarra, Diego Medina, José Sagredo, Adrián Jusino, Marcelo Suárez, Roberto Carlos Fernández, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Carmelo Algarañaz. DT: Antonio Carlos Zago.