La Verde: mirá los nombres que Antonio Carlos Zago llamó para los amistosos de marzo

Copa América Bolivia se ubica en el grupo C, y debe enfrentarse a Estados Unidos, Uruguay, y Panamá.

El calendario de la Verde quedó de la siguiente forma:

Fecha 1: Estados Unidos vs. Bolivia, el 23 de junio en Arlington



Fecha 2: Uruguay vs. Bolivia, el 27 de junio en Nueva Jersey



Fecha 3: Bolivia vs. Panamá, el 1 de julio en Orlando