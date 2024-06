La Verde: ¿Quién portará el cintillo de capitán en la Copa América?

Si duda alguna la ausencia de Marcelo Martins ha dejado un hueco profundo en la selección boliviana, no solo por ser el máximo goleador, sino porque se convirtió en referente, capitán y caudillo de la Verde. Con la Copa América a la vuelta de la esquina, Antonio Carlos Zago, director técnico de combinado nacional, ya está delineando su equipo titular, pero también tendrá la dura tarea de elegir al nuevo portador del cintillo de capitán.



Existen varios nombres llamados a ser los nuevos líderes de la Verde, pero solo uno podrá ganarse el respaldo total del grupo y del entrenador. A continuación, en EL DEBER SPORTS, analizamos detalladamente los posibles nuevos capitanes de la selección boliviana para la Copa América 2024.



Empezamos desde el arco, donde nos encontramos con dos piezas importantes: Guillermo ‘Billy’ Viscarra y Carlos Lampe. Pareciera que el primero será el titular. Su buen presente a nivel de clubes y selecciones, lo apuntalan como el ‘uno’ de la Verde. Aún no ha capitaneado en la selección pero sí lo ha hecho en The Strongest, donde es referente y pieza fundamental.



Por su parte, Lampe, el arquero con más presencias en la Verde, perdió un poco de terreno, pero tuvo un repunte en su carrera en los últimos meses. En diferentes partidos lució el cintillo de capitán y es uno de los jugadores bolivianos más reconocidos en el plano internacional. Su voz de mando y liderazgo es innegable.



Ahora si, llegamos al hombre que pareciera adueñarse del cintillo: Luis Haquin. El defensor central que milita en el Ponte Preta de Brasil es un líder natural de la selección. A sus 26 años se perfila como el sucesor de Ronald Raldes. Además, ya capitaneó a la Verde en varios partidos demostrando liderazgo, carácter, solvencia y temple. Desde la interna de la selección aseguran que será el capitán en la Copa América. Eso lo confirmaremos en las próximas semanas.



En la misma posición que Haquin nos encontramos con dos jugadores que ya han sido capitanes de la selección: Adrián Jusino y José Sagredo. Ambos gozan de mucho rodaje en la Verde y tiene todas las aptitudes para liderar al equipo. Jusino es el capitán en The Strongest, mientras que Sagredo alterna la capitanía en Bolívar.



Finalmente, llegamos al último jugador que tiene chances de hacerse del cintillo en la Copa América. Estamos hablando de Leonel Justiniano, el eje central de la selección boliviana. Juega de volante de marca y en varias oportunidades comandó a la Verde. En Bolívar es capitán y titular indiscutible, se caracteriza por ser un jugador aguerrido y de mucho temple.



Con estos seis nombres solo resta esperar y conocer la decisión final de Zago. El entrenador brasileño tendrá la última palabra. ¿Vos, con cuál te quedás?