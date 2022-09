La visita al United, primer gran test para el Arsenal

Tras un recorrido impecable en los cinco primeros partidos, con un calendario más bien favorable, el líder Arsenal afrontará su primer test verdadero en campo del Manchester United, el domingo (11:30 hora de Bolivia) en la sexta jornada de la Premier League.



Pero no es seguro que los Gunners se presenten como líderes en Old Trafford, ya que el Manchester City, que les sigue a dos puntos, liderado por un Erling Haaland en racha (9 goles en 5 partidos), se desplazará al campo del Aston Villa (19º), el sábado a las 12:30 hora de Bolivia, donde podrá hacerse con el trono.



Antes de eso, la jornada comenzará el sábado con un derbi de Liverpool en el estadio del Everton (7:30 HB) entre dos equipos que necesitan puntos. Los Reds no quieren despegarse del grupo de cabeza, mientras que los Toffees (17º) sueñan con alejarse de la parte baja de la clasificación.



Chelsea, que perdió en el campo del Southampton a mitad de semana (2-1), debe reaccionar y justificar sus inversiones de pretemporada, superiores a 200 millones de euros, frente a West Ham, el sábado (10:00 HB).



-- Programa de la sexta jornada del campeonato inglés (en horario boliviano):



- Sábado:



7:30 Everton - Liverpool



10:00 Chelsea - West Ham



10:00 Newcastle - Crystal Palace



10:00 Nottingham Forest - Bournemouth



10:00 Brentford - Leeds United



10:00 Wolverhampton - Southampton



10:00 Tottenham - Fulham



12:30 Aston Villa - Manchester City



- Domingo:



9:00 Brighton - Leicester



11:30 Manchester United - Arsenal