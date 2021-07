Lampe llega a un club argentino que fue campeón del mundo en 1994

Escucha esta nota aquí

Carlos Lampe se apresta a vivir una nueva experiencia en su carrera deportiva, que la comenzó el 2005 en Universitario de Sucre, aunque su mayor desafío fue haber fichado en el 2018 en Boca Juniors de Argentina luego de erigirse en el mejor portero extranjero del fútbol chileno defendiendo a Huachipato.



Su nuevo equipo será Vélez Sarsfield de Argentina, un club de una rica historia dentro del deporte de ese país y considerada una entidad modelo.

En enero cumplió 111 años de vida y su mayor logro fue consagrarse campeón del mundo en 1994 (derrotó a Milán de Italia por 2-0), luego de ganar la Copa Libertadores, título que lo consiguió teniendo como entrenador a toda una leyenda del balompié argentino, Carlos Bianchi (máximo goleador del club) y al arquero paraguayo José Luis Chilavert, hoy todo un ícono y referencia del equipo cuyo estadio, el José Amalfitani, con capacidad para 50 mil espectadores, está ubicado en el barrio de Liniers, una zona donde viven muchos residentes bolivianos.

De ese equipo histórico de 1993 y 1994 también formó parte Omar Asad, hoy entrenador de Always Ready de La Paz y que dirigió a Lampe hasta la fecha 7 del presente campeonato de la División Profesional. Sin duda, Asad ha sido clave para que el arquero de la selección llegue al Fortín.

Es amigo de Mauricio Pellegrino, entrenador de Vélez y quien seguramente le pidió datos del golero cruceño más allá de haberlo visto en partidos del equipo nacional en las Eliminatorias y la Copa América de Brasil.

¿Quién es Pellegrino? Tiene 49 años. Como jugador (defensor) se formó y debutó en Vélez Sarsfield. En Europa jugó en Barcelona, Valencia y Alavés de España; también lo hizo en Liverpool de Inglaterra. Fue jugador de la selección argentina. Como entrenador dirigió en Inglaterra, España y en su país a Independiente, Estudiantes de La Plata y desde el 17 de abril está en Vélez.

Lampe firmará un contrato en su nuevo club por año y medio (18 meses) con la opción de extenderlo. Es el primer refuerzo del representativo de Liniers de cara al campeonato argentino de primera división que se jugará desde el 17 de julio. Llega para reemplazar a Alexander Domínguez a quien no le renovaron contrato al quedar libre.

El plantel que dirige Pellegrino debe recibir a Barcelona de Ecuador el 14 de julio por octavos de final de la Copa Libertadores. Tres días después debutará en casa en el campeonato argentino ante Racing.

Vélez es conocido mundialmente por sus títulos nacionales e internacionales en el fútbol, pero lo ponderable es que se trata de un club que cuenta con un gran infraestructura para la práctica de otras disciplinas deportivas y el desarrollo de actividades culturales y educativas.

A este club llegará Carlos Lampe en las próximas horas. El ex arquero de Bolívar y Guabirá conoce el medio por su corto paso por Boca. Además, no le extrañará utilizar el uniforme del equipo, que es similar de San José, club que también defendió en el país antes de llegar a Always.

Otro detalle. No ocupará el cupo de extranjero porque también tiene la nacionalidad argentina, que la heredó por su papá, que nació en Buenos Aires.

