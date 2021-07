Lampe llegó a un acuerdo con Vélez Sarsfield

Escucha esta nota aquí

Carlos Emilio Lampe será el nuevo arquero de Vélez Sarsfield de Argentina. Gente allegada a los representantes del guardameta cruceño informaron a DIEZ que el trato está cerrado con el club de Liniers, que pagará aproximadamente 100 mil dólares a Always Ready, por la rescisión del contrato.

Lampe, de 34 años, volverá a jugar en Argentina luego de su paso por Boca Juniors en el 2018 y su paso previo por Huachipato de Chile (2016.2018).

Se conoció que el vínculo del arquero de la selección será por 18 meses y que Vélez tendrá la opción de adquirir su ficha de forma definitiva.

Para concretar este fichaje, Mauricio Pelegrino, DT de Vélez, acudió a su amigo Omar Asad, hoy entrenador de Always Ready y ex jugador del equipo de Liniers, para tener datos del portero cruceño y desde luego su ok.

