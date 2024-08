Lampe toma ventaja y se perfila para ser el arquero titular ante Venezuela

Carlos Lampe o Guillermo Viscarra, uno de los dos será el encargado de defender el pórtico de la selección boliviana en la doble fecha de Eliminatorias que se llevará a cabo en septiembre: primero en El Alto frente a Venezuela y luego ante Chile en Santiago. Esta es una de las posiciones donde existe mayor competitividad, lo cual es positivo, ya que demuestra que ambos arqueros están rindiendo a un nivel similar.



Si bien Óscar Villegas aún no ha definido quién será el titular frente a la Vinotinto el próximo jueves en El Alto, el entrenador cochabambino parece haberse decantado por Lampe, un jugador al que dirigió en Always Ready. Los reportes que llegan desde La Paz indican que el guardameta de 37 años ha sido más requerido que Viscarra por Villegas.



Lampe, el arquero con más presencias en la selección nacional, es uno de los jugadores más reconocidos en el plano internacional debido a sus grandes actuaciones con la Verde. Sin embargo, desde el año pasado perdió la titularidad a manos de Viscarra y, desde entonces, no ha visto minutos en partidos oficiales, solo en amistosos.



Lampe tiene un plus: cuando se pone la camiseta de la selección o juega un partido "caliente", su figura se agiganta. Lo ha demostrado en más de una oportunidad, incluso en Bolívar, disputando la Copa Libertadores.



Pero Viscarra no se queda atrás. Desde que asumió la titularidad, ha demostrado que no la quiere soltar. Sus grandes actuaciones bajo los tres palos lo han consolidado como uno de los referentes de la Verde. Si bien su rendimiento en The Strongest tuvo un leve descenso debido a la cantidad de goles que ha recibido en la presente temporada, sus actuaciones con la Verde han sido notables, tanto en Eliminatorias como en la Copa América, torneo en el que disputó los tres partidos de la fase de grupos.



Gustavo Gois de Lira, entrenador de arqueros de la selección, reconoce que tanto Viscarra como Lampe tienen grandes cualidades y están en un excelente momento de forma. Sin embargo, aclara que la decisión final sobre quién será el "1" recaerá en Villegas.



"Sería muy adelantado decir que juega Lampe o Viscarra; ambos tienen grandes condiciones. Todos saben que es un cuerpo técnico nuevo y que las oportunidades se abren para todos. El que tendrá la última palabra será Óscar Villegas; yo, como preparador de arqueros, le daré referencias", manifestó Gois de Lira hace algunos días.



Números de Lampe y Viscarra con la selección boliviana:



Lampe:

Amistosos: 19

Eliminatorias: 27

Copa América: 9

Total: 55

Goles encajados: 103



Viscarra:

Amistosos: 15

Eliminatorias: 6

Copa América: 3

Total: 24

Goles encajados: 49