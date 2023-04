Laporta "no ha aclarado nada", sobre pago a un exresponsable de los árbitros

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que su homólogo del Barcelona, Joan Laporta, "no ha aclarado nada" sobre los pagos de su club a un exresponsable arbitral, y que los clubes no han entendido sus explicaciones.

"La mayoría de los clubes ha dicho que no las entendía, no ha aclarado nada", dijo Tebas en una rueda de prensa tras una asamblea extraordinaria de los clubes de LaLiga para escuchar las explicaciones del presidente azulgrana.

"Ha defendido que no pretendía comprar árbitros ni influir", explicó Tebas, antes de añadir que "la mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que había que investigar".