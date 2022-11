Las aseguradoras predijeron el ganador del Mundial 2014 y 2018: ¿Lo harán con el de 2022?

Las grandes aseguradoras deportivas llevan tiempo protegiendo los eventos más importantes del planeta y a sus participantes y el Mundial de fútbol de Qatar 2022 no iba a ser menos.

En 2014 y en 2018 ganaron los combinados cuyos activos, los jugadores, las aseguradoras habían 'tasado' más alto: Alemania y Francia, respectivamente. Según los datos de Lloyd's of London y del Center for Economics and Business Research, las selecciones más valoradas en Brasil 2014 fueron Alemania (765 millones de euros), que ganó, España e Inglaterra (683 millones de euros cada una), que decepcionaron cayendo en la fase de grupos. En Rusia 2018 la selección más cara para asegurar fue Francia (1.708 millones de euros), que también ganó, Inglaterra (1.397 millones de euros), que cayó en semifinales, y Brasil (1.274 millones de euros), que perdió en cuartos.