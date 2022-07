Las disculpas a Callapino no bastaron; Erwin Sánchez denunciado por "discriminación deportiva"

Para Callapino, no parece haber otro motivo que no sea racismo. En el mismo documento mencionó “No comprendo el odio y resentimiento del DT de Oriente para referirse así contra mi persona, nunca he sido su rival en campo de juego, ni he tenido algún altercado con su persona, quizá por mi origen y mi raza me odia sin motivo, sin considerar que él como un destacado futbolista tiene que luchar por las política de lucha contra el racismo que FIFA”.