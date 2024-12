Las esperanzas de ascenso de Totora Real Oruro ahora están depositadas en el indirecto

Totora Real Oruro perdió la final de la Copa Simón Bolívar ante ABB y no pudo lograr el ascenso de forma directa a la División Profesional del fútbol boliviano. Como subcampeón tiene la chance de jugar el indirecto, que es la última carta que le queda para hacer realidad su sueño de llegar al profesionalismo.

“Nuestro objetivo es estar en primera división, no está nada terminado, me duele mucho el corazón... Nosotros vamos a trabajar por buscar nuestro sueño, nuestro trabajo de todo el año se tiene que terminar de la mejor manera y vamos a tratar de que así sea, tenemos que jugar el indirecto, lo vamos a hacer por nuestro sueño, tenemos el sueño intacto, entramos así ante ABB y no nos salieron las cosas”, manifestó el delantero Rodrigo Vargas.