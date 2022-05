Las lágrimas de Marcelo

Escucha esta nota aquí

Las celebraciones por la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid se vieron marcadas el domingo por las lágrimas del capitán Marcelo, en el que se mezclaron alegría por el título y tristeza, al confirmar que deja el club.



"Es un momento maravilloso de mi vida. Cierro un ciclo aquí, en el mejor club del mundo", reveló el lateral brasileño, que finaliza contrato, ante un estadio Santiago Bernabéu repleto para festejar el éxito europeo.



Entre los gritos de "¡Marcelo, Marcelo!", el capitán merengue no pudo aguantar la emoción y acabó llorando, arropado por todos sus compañeros que lo mantearon.



El brasileño fue el encargado de levantar la Copa en París tras la final contra el Liverpool y de presentarla en la capital a los aficionados, rendidos a uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido el Real Madrid.



Marcelo se convirtió así en el primer brasileño en levantar una Champions como capitán, lo que dejó "encantado" a Pelé.



La decimocuarta Copa de Europa supuso la quinta ganada por Marcelo y su vigésimo quinto trofeo vestido de blanco, lo que le ha convertido en el hombre más laureado del equipo merengue, superando a Paco Gento, otra leyenda de los blancos.



Un rico palmarés en el que figuran además de las cinco 'Orejonas', seis Ligas, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.



"Siempre creí mucho en mí, pensaba hacer historia, pero no había pensando en 25 (trofeos) porque estaba Gento con 24 o 23", relataba Marcelo el domingo a la televisión de su club.



El brasileño se va con una amplia cosecha lograda en 15 temporadas en el Real Madrid, desde que llegara con apenas 18 años en 2017 procedente del Fluminense por 5,5 millones de euros (5,3 millones de dólares).



- Relevo de Roberto Carlos -

El brasileño aterrizaba en la capital española con una ardua misión: tomar el relevo de su compatriota Roberto Carlos, otro ídolo merengue.



"He trabajado fuerte y creo que sí podré seguir sus pasos (de Roberto Carlos)", afirmaba un joven Marcelo, lleno de confianza a su llegada al equipo blanco, donde su compatriota se convirtió en uno de sus grandes apoyos.



El tiempo le dio la razón y acabó convertido en el dueño absoluto de la banda izquierda, por donde no dudaba en subir para participar en el ataque merengue.



En 545 encuentros con la camiseta merengue, Marcelo ha participado en 141 goles repartidos en 38 tantos y 103 asistencias.



El brasileño se ha convertido a lo largo de los años en otra gran figura del Real Madrid a la altura de los Casillas, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, pero siempre ha mantenido los pies en la tierra.



"No me siento una leyenda, soy una persona que disfruto cada momento", afirmaba el sábado en París tras ganar su quinta Champions.



Imprescindible durante largo tiempo, Marcelo había ido perdiendo presencia en los últimos tres años tras la llegada de Ferland Mendy, hasta llegar a esta última campaña en la que sólo participó en 17 partidos oficiales.



El brasileño no ha adelantado cuál puede ser su próximo destino, aunque tiene claro que todavía le queda fútbol y que quiere seguir ligado el Real Madrid en el futuro.



"Cierro un ciclo aquí en el Real Madrid pero haré algo con el club porque este es el club de mi vida. Tengo algunos años para jugar y tal, pero necesito volver ya", aseguró a la Real Madrid Televisión.