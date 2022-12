Las leyendas detrás de la 'Seleção' de Tite

Tite tiene a su lado experiencia ganadora de sobra para guiar a Brasil, que el viernes se juega el pase a semifinales ante Croacia (11:00HB), a su sexto título mundial.



- Taffarel, a cargo de los '1'-

Campeón en Estados Unidos-1994, Claudio Taffarel es el preparador de arqueros de la 'Seleção' desde 2014, dos años antes de que Tite asumiera el mando.



El exportero, considerado por muchos el mejor de la historia de Brasil, prepara a Alisson, Weverton y Ederson para sostener la defensa en el Mundial de Catar.



Hasta ahora, recibieron dos goles en cuatros juegos, con actuaciones destacadas de Alisson contra Corea (victoria 4-1 en octavos) y de Ederson ante Camerún (derrota 1-0 en el cierre de la fase de grupos).



Subcampeón en Francia-98, Taffarel, hoy de 56 años, perdió en Qatar ante el alemán Manuel Neuer el honor de ser el guardameta con más actuaciones en una Copa del Mundo (19 frente a 18).



- Juninho Paulista, el coordinador -

Coordinador de la selección de Brasil desde julio de 2019, tras el título de la Copa América, Juninho Paulista, de 49 años, está a cargo de supervisar el trabajo de la comisión técnica y de labores administrativas y logísticas del equipo nacional.



En sus manos está conseguir partidos amistosos y supervisar el hospedaje, lugares de entrenamiento y viajes, entre otros.



"Cuando era jugador veía la ropa lista, todo preparado para jugar. Para alcanzar eso, hay un trabajo grande por detrás", dijo en septiembre al canal brasileño Globo al explicar sus funciones.



Campeón en Corea del Sur y Japón-2002, el último Mundial ganado por la 'Canarinha', el talentoso exvolante del Middlesbrough (ENG) y el Atlético de Madrid (ESP) suele asumir la vocería en algunos casos, como cuando Brasil se quejó del "mal" estado del césped del estadio 974 de Doha.



- Sampaio, hombre de confianza de Tite -

Subcampeón en Francia-1998, César Sampaio es uno de los hombres de máxima confianza de Tite, los otros son los también auxiliares técnicos Cléber Xavier y su hijo Matheus Bachi.



Llegó a la selección brasileña por invitación de Juninho Paulista. En un primer momento aterrizó como asistente temporal y luego, en octubre de 2019, fue oficializado en el cargo.



El exmediocampista del Palmeiras, de 54 años, se turna con Cléber Xavier para acompañar a Tite a las ruedas de prensa. Ambos hablan con propiedad sobre el funcionamiento del equipo y los rivales.



- Ricardo Gomes, el 'espía' -

En la comisión técnica de Tite, que dejará el cargo al término del Mundial, también está el exdefensor Ricardo Gomes, capitán de Brasil en Italia-90.



Gomes, de 57 años, es el observador técnico, es decir, el encargado de analizar a los rivales o potenciales adversarios del 'scratch'.



El exzaguero del Paris Saint Germain llegó a la 'Canarinha' en marzo pasado, once años después de sufrir un accidente cerebro vascular del que aún no se recuperó por completo.



Como DT, ganó varias copas francesas con el PSG y el Bordeaux.



En 2011, año del ACV, protagonizó un electrizante duelo con Tite por el título del Brasileirao, en el que el Corinthians del seleccionador brasileño (71) ganó el título con apenas dos puntos más que el Vasco da Gama (69) de Gomes.