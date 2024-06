Las principales ausencias de la Copa América 2024

La Copa América 2024 está a la vuelta de la esquina, dentro de pocos días podremos vibrar con la máxima fiesta de fútbol a nivel de selecciones en el continente con la presencia de 16 equipos de la Conmebol y Concacaf. La competencia promete ser de altísimo nivel, sin embargo grandes figuras del fútbol mundial se perderán el torneo por diversas razones.



En la antesala de la copa que se disputará en Estados Unidos, a partir de las 20 de junio, varias selecciones ya fueron revelando su lista de convocados. En ese escenario, algunos nombres importantes quedaron al margen de las nóminas por decisiones futbolísticas o por lesión.



A continuación, en EL DEBER SPORTS, te presentamos las figuras que no jugarán la Copa América 2024.



Marcelo Martins (Bolivia)



El último goleador de las Eliminatorias Sudamericanas y máximo artillero de la selección boliviana, puso punto final a su relación con la Verde y se perderá el torneo continental. Con la selección nacional logró números imborrables. Jugó 108 partidos y anotó 31 goles.



Neymar (Brasil)



Neymar no jugará la Copa América 2024 debido a una lesión grave en su rodilla izquierda. En octubre de 2023, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en un partido de eliminatorias contra Uruguay. Aunque su recuperación ha avanzado mejor de lo esperado, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, ha declarado que no estará listo para el torneo y que su regreso se espera para agosto de 2024.



Casemiro (Brasil)



El experimentado volante de marca del Manchester United no entró en los planes del director técnico Dorival Junior. Su pobre rendimiento en la presente temporada lo dejó fuera de la Copa América.



Edinson Cavani (Uruguay)



Edinson Cavani no jugará la Copa América 2024 porque anunció su retiro de la selección de Uruguay. Cavani, delantero de Boca Juniors, comunicó su decisión de retirarse de la celeste a través de un posteo en sus redes sociales, dedicando un mensaje de despedida a sus compañeros y a los hinchas.



Paulo Dybala (Argentina)



Paulo Dybala se perderá la Copa América 2024 porque no fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni a la selección argentina. Dybala expresó su decepción por quedar fuera del equipo, ya que tenía confianza en ser parte del plantel que ganó el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, respeta la decisión de Scaloni, con quien mantiene una buena relación, entendiendo que el técnico eligió lo mejor para el equipo.



Keylor Navas (Costa Rica)



Keylor Navas no disputará la Copa América porque decidió retirarse de la selección costarricense. El arquero de 37 años, quien brilló en el Real Madrid y luego pasó por el Paris Saint Germain, comunicó su decisión a través de un emotivo video en redes sociales, agradeciendo a sus compañeros y seguidores por su apoyo a lo largo de su carrera con la selección.