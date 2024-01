Las principales fechas de la carrera de Franz Beckenbauer

Desde sus primeros trofeos con el Bayern Múnich y con Alemania hasta la organización del Mundial-2006, estas son seis de las fechas que marcaron su carrera:



. 1970: un brazo inmovilizado en el "partido del siglo"

Fue una de las imágenes más célebres de la historia del fútbol: un brazo en cabestrillo en un partido de leyenda. El 17 de junio de 1970, Alemania Federal se medía a Italia en semifinales del Mundial en el estadio Azteca mexicano.



Poco después de la hora de juego, intentando forzar un penal en un acción -obtuvo 'solamente' una falta-, Beckenbauer cae mal sobre su brazo derecho, que se disloca. El seleccionador de su equipo, Helmut Schön, había hecho ya los dos cambios que estaban autorizados en aquel momento, y el 'Kaiser' continuó jugando a pesar de todo, aguantando el dolor.



Después de que Karl-Heinz Schnellinger igualara 'in extremis' en el final de la segunda parte, Beckenbauer disputó media hora más con el brazo sostenido por un vendaje a modo de improvisada forma de inmovilización.



La semifinal terminó cayendo del lado de Italia (4-3), en un duelo completamente loco que fue apodado por muchos como "el partido del Siglo".



. 1972: Balón de Oro, como Gerd Müller

Desde su creación en 1956 por la revista France Football, el Balón de Oro solo había sido otorgado, con la excepción del arquero de la URSS Lev Yashin (1963), a jugadores de vocación ofensiva.



Fue por lo tanto una novedad que se recompensara en 1972 al líbero Franz Beckenbauer, que se había proclamado campeón de Europa con Alemania Federal unos meses antes. Superó por apenas dos puntos en la votación a dos compañeros de su selección, Gerd Müller y Günther Netzer.



Beckenbauer sucedía entonces en el palmarés al propio Gerd Müller (1970) y al neerlandés Johan Cruyff (1971).



Cuatro años después, como el argentino nacionalizado español Alfredo Di Stéfano (1957, 1959), consiguió un segundo Balón de Oro, superando entonces al neerlandés Rob Rensenbrink.



En la historia del prestigioso galardón, solo otros dos defensas han logrado la ansiada pelota dorada: el alemán Matthias Sammer (1996) y el italiano Fabio Cannavaro (2006).



. 1974: coronado en casa

Nacido en Giesing, un barrio obrero al sur de Múnich, Franz Beckenbauer, tuvo que esperar a la final del Mundial-1974 para jugar en el estadio Olímpico de Múnich, construido al norte de la aglomeración urbana para los Juegos Olímpicos de 1972.



Después de una primera fase dubitativa y una humillante derrota contra Alemania Oriental (RDA), la RFA fue mejorando en la segunda fase y llegaron a la final, donde dominaron a los Países Bajos de Johan Cruyff.



La RFA ganó en esa final 2 a 1 y el capitán Beckenbauer levantó el trofeo ante 78.200 espectadores.



"Con 1974, Franz llegó, en sentido figurado, a otro planeta", estimó el lateral izquierdo alemán Paul Breitner.



. 1976: la tercera Copa de Europa

La final de la Copa de Europa de clubes campeones (actual Liga de Campeones) de 1976 permitió al Bayern de Múnich imponerse 1-0 al Saint-Etienne francés.



Fue el tercer título consecutivo en el torneo de Beckenbauer con los bávaros en la competición reina del fútbol europeo, algo que permitió al Bayern emular lo conseguido por el Ajax Ámsterdam (1971, 1972, 1973) y acercarse a la hazaña del Real Madrid y sus cinco Copas de Europa seguidas de 1956 a 1960.



Con el Bayern, Beckenbauer añadirá en noviembre de 1976 un decimotercer y último trofeo como jugador, la Copa Intercontinental.



. 1990: tras los pasos de Zagallo

Tras ser subcampeona mundial en 1982, Alemania Federal salió de la Eurocopa-1984 en la primera fase y el seleccionador de entonces, Jupp Derwall, no fue renovado.



Pese a que el puesto no le motivaba entonces, Beckenbauer terminó cediendo y aceptó ser seleccionador nacional.



En el Mundial de México-1986 llegó a la final, antes de perder ante la Argentina de Diego Maradona (3-2).



Cuatro años después, en el Olímpico de Roma, de nuevo ante la Albiceleste, Beckenbauer conquistó el título de campeón mundial como seleccionador, dieciséis años después de haberlo logrado como jugador. Emuló así al brasileño Mario Zagallo, fallecido precisamente la pasada semana.



. 2006: el 'Beckenbauer Tour'

La 'tercera vida' de Beckenbauer en el fútbol le llevó a los despachos. Fue vicepresidente y luego presidente del Bayern en los años 1990 y 2000, pero fue realmente al frente de la organización del Mundial de Alemania-2006 donde llegó a la cumbre internacional.



A bordo de su helicóptero, iba de estadio en estadio como una abeja que pasa de flor en flor. Asistió a 48 de los 64 partidos del torneo, de palco en palco.



Ese particular 'Beckenbauer Tour' quedó empañado una década más tarde cuando se revelaron las sospechas de corrupción alrededor de la concesión en 2000 de la sede del evento. Entonces la candidatura alemana se impuso por 12 votos contra 11 a la de Sudáfrica.