Las santas manos de Ronaldo Sánchez

¡Insólito! Ronaldo Sánchez se vistió de héroe al detener un penal a Juan Carlos Arce en un partido cargado de emociones entre Blooming y Gualberto Villarroel San José, correspondiente a la fecha 14 del torneo Clausura. El encuentro tuvo un giro inesperado cuando el arquero titular del equipo orureño, Jorge Araúz, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, dejando a su equipo con un jugador menos y sin posibilidad de realizar cambios.



Ante esta situación crítica, el director técnico de GV San José, Julio César Baldivieso, tomó la audaz decisión de enviar a un jugador de campo al arco. Así fue como Ronaldo Sánchez, un volante del equipo, se puso los guantes y se preparó para enfrentar la difícil tarea de defender su portería. En su primera intervención, Sánchez se enfrentó a Juan Carlos Arce, quien es conocido por su capacidad jerarquía y capacidad goleadora.



Sánchez, decidido y confiado, se colocó frente al 'Conejo' Arce, abriendo los brazos y lanzándose hacia el palo derecho en el momento preciso. Su intervención fue un éxito rotundo, ya que logró atajar el penal, ahogando el grito de gol de Arce y sorprendiendo a todos en el estadio Tahuichi. Este momento se convirtió en un punto de inflexión en el partido, ya que el equipo orureño mantenía la esperanza de llevarse los tres puntos.



A pesar de que aún quedaban 20 minutos por jugar, Sánchez no solo se limitó a detener el penal, sino que continuó brillando bajo los tres palos. Con grandes atajadas y un excelente manejo del área en las pelotas aéreas, el exjugador de Oriente Petrolero se convirtió en la figura del encuentro, demostrando su valentía y habilidades en una posición que no es la suya habitual.



Finalmente, el esfuerzo de Ronaldo Sánchez fue recompensado cuando GV San José logró llevarse la victoria por 2-1, gracias a su destacada actuación.



Tras el partido, Sánchez compartió su emoción: “De chico quería ser arquero, pero mi padre no me dejó, él jugaba de nueve y quería que yo siguiera sus pasos. No dudé en atajar hoy; yo pedí ir al arco”, indicó.