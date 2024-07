Las siete frases de Óscar Villegas, el nuevo DT de las selecciones nacionales

Óscar Villegas ha sido nombrado nuevo director técnico de la selección boliviana de fútbol, así lo anunció Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en una conferencia de prensa celebrada este viernes. Villegas, quien hace algunos meses dirigió a Always Ready, asumirá la responsabilidad no solo de la selección absoluta, sino también de las divisiones inferiores.



Este nombramiento marca un paso importante en su carrera, ya que Villegas tiene experiencia previa en el desarrollo de talentos juveniles en el fútbol boliviano. Con las menores su primer reto es el Sudamericano Sub -16 de agosto en Santa Cruz y luego con la mayor, se vienen las eliminatorias en septiembre (Venezuela, el 5, y Chile, el 10).



A continuación, en El Deber Sports, te presentamos las siete frases más relevantes del nuevo comandante de las selecciones nacionales.



“Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad. He esperado este momento por muchísimos años, son 23 años de carrera. Siempre esperé la oportunidad de hacer algo por mi país. Tengo ganas de trabajar y de hacer historia”.



“Tengo experiencia en divisiones menores, he trabajado 4 años en la selección, también he trabajado en equipos profesionales con jugadores mayores y jóvenes. Tengo el bagaje y la experiencia absoluta de todo lo que es el fútbol boliviano. He recorrido todo el país”.



“No veo otro camino que no sea este. Hay que empezar de cero, desde abajo, debemos mantener una filosofía y tienen que estar los mejores talentos del país, los que se lo merecen. Tengo la calidad moral para decir lo que estoy ofreciendo a mi país”.



“Espero que todos ustedes (prensa) puedan apoya este proceso, apoyen al cuerpo técnico. Estamos formando un cuerpo técnico que no es de amigos y conocidos, estamos seleccionando a lo mejor que tiene el país. Va a estar gente que está demostrando trabajo”.



“Llegamos con la idea de renovar y cambiar el fútbol boliviano. Sé que es el inicio de un gran proyecto, pero necesitamos del apoyo y la paciencia de todos los que se sienten identificados con la selección. El proyecto es a mediano y largo plazo, hay que darle continuidad para decir que hemos mejorado”.



“Inicialmente, el contrato es por cuatro años, pero el proyecto va más allá. Estoy seguro que lo vamos a ampliar. No puedo decir que vamos a ir al Mundial, lo único que puedo asegurar es que ya estamos preparando el primer partido frente a Venezuela y lo queremos ganar”.



“Queremos apostar por los jóvenes, queremos darle oportunidad. También, vamos a valorar a los jugadores mayores, aquellos que puedan aportar y sean referentes para los jóvenes. La renovación es parte de este proyecto”.