Leeds empata con Liverpool y aleja a los 'Reds' de la Champions

Con un gol de cabeza del central español Diego Llorente, el Leeds (10º) empató en los últimos minutos (87) frente a un Liverpool (6º) que de esta manera se aleja un poco más del Top 4, que clasifica para la próxima Liga de Campeones.

En la primera parte, el senegalés Sadio Mané había adelantado a los 'Reds' (31), pero el empate final deja al Liverpool con 53 puntos, a dos puntos del West Ham, que ocupa la 4ª plaza que da derecho a participar en la próxima Liga de Campeones, y a una unidad del Chelsea, 5º y con un partido menos, el que el martes jugará contra el Brighton.

En caso de victoria, los 'Blues' se meterán en el podio en detrimento del Leicester, mientras que si empatan, los hombres de Thomas Tuchel arrebatarán el 4º puesto al West Ham gracias a una mejor diferencia de goles.

Tras su eliminación de la Champions la pasada semana ante el Real Madrid, el Liverpool tenía que reaccionar este lunes para dar una satisfacción a sus hinchas, enojados también al saber que su club es uno de los 12 que han fundado una Superliga paralela a las competiciones tradicionales.

Los jugadores del Leeds saltaron a la cancha con una camiseta con mensajes en contra del proyecto como "¡Ganárosla!" (la clasificación para la Champions) o "El fútbol es para los aficionados".

- Protestas por la Superliga -

Después, una avioneta sobrevoló el estadio del Leeds con una pancarta en la que se podía leer "#DiNoalaSuperliga".

Un anticipo de lo que se pueden encontrar los seis clubes ingleses (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham y Chelsea) que forman parte del nuevo torneo privado.

Pero el proyecto tampoco gusta a los propios jugadores y técnico del Liverpool. James Milner, uno de los capitanes, declaró tras el partido: "Provoca muchas dudas. Mi opinión personal es que no me gusta y espero que no se haga".

Antes del encuentro, el entrenador Jürgen Klopp aseguró que el club no le había consultado y que no tiene "nada en contra de la actual Champions".

Frente a un equipo entrenado por Marcelo Bielsa completamente desacomplejado y casi sin presión al tener prácticamente garantizada la permanencia, el Liverpool se adelantó en el marcador con un tanto de Sané, aprovechando una cesión de Trent Alexander-Arnold.

Pero a medida que pasaron los minutos, el Leeds se fue haciendo dueño del encuentro y hubiera podido empatar antes, primero con un disparo al travesaño de Patrick Bamford (75) y después con un remate de Tyler Roberts que atajó Alisson Becker (77).

La 32ª jornada de la Premier League, con partidos deslocalizados del fin de semana por la disputa de las semifinales de la FA Cup, continuará el martes con el partido del Chelsea, el miércoles con el del líder Manchester City frente al Aston Villa y el jueves el Leicester (3º), que recibirá al West Bromwich.

