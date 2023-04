Lens vence 2-1 a Estrasburgo y se acerca a tres puntos del PSG

¿Podrá el Lens arrebatar el título de la Ligue 1 al poderoso París Saint-Germain? Por el momento, el equipo del norte, segundo clasificado, ganó 2-1 al Estrasburgo, este viernes en la 30ª jornada, y se aproximó provisionalmente a tres puntos del primer puesto.



El líder PSG, que viene de dos derrotas consecutivas, visita este sábado al Niza (8º), con la misión de ganar para volver a ponerse con seis puntos más que el segundo.



Todo ello además con la perspectiva de un emocionante París Saint-Germain-Lens en la próxima jornada, que se presenta crucial.



"Estamos contentos por haber ganado esta noche un partido difícil. Cada uno gestiona la presión y nosotros gestionamos la nuestra. Por lo demás, todos saben lo que hay que hacer. No renunciamos a nada", declaró el entrenador del Lens, Franck Haise.



Más allá del pulso por el título, la victoria del viernes tiene gran valor para el Lens en su lucha por quedar dentro del podio y con ello clasificarse a la próxima Liga de Campeones.



Se destaca con tres puntos más que el Marsella (3º) y con seis más que el Mónaco (4º), que el domingo se desplazan a Lorient y Nantes, respectivamente.



En su partido de este viernes, el Lens abrió el marcador en el 11, cuando el polaco Przemyslaw Frankowski concluyó con éxito una bonita acción colectiva, tras ser asistido por un exjugador del Estrasburgo, Adrien Thomasson. Inicialmente anulado por fuera de juego, el gol fue finalmente validado tras una revisión en vídeo.



Tras fallar varias ocasiones claras, el Lens pudo finalmente amplia rla cuenta en el 65, gracias al argentino Facundo Medina, con un disparo raso que dio en el palo antes de entrar en el arco alsaciano.



Un gol de Kevin Gameiro en el 85 dio oxígeno al Estrasburgo, que sin embargo no pudo evitar la derrota e incluso terminó con diez por la expulsión tras una segunda amarilla de Habib Diallo (90+4), por protestar en una acción en la que reclamaba un penal.



Con esta derrota, el Estrasburgo sigue su particular calvario. Es decimosexto con 26 puntos, los mismos que el primer equipo en la zona roja de la tabla, el Auxerre (17º), que el domingo visita al Ajaccio (19º).



Programa de la 30ª jornada de la Ligue 1 francesa:



- Viernes:



Lens - Estrasburgo 2 - 1



- Sábado: en horario boliviano



11:00 Angers - Lille



15:00 Niza - París SG



- Domingo: en horario boliviano



7:00 Lyon - Rennes



9:00 Ajaccio - Auxerre



Montpellier - Toulouse



Reims - Brest



Troyes - Clermont-Ferrand



11:05 Nantes - Mónaco



14:45 Lorient - Marsella