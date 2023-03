Leo Zabala, defensor del Santos: "Ronald Raldes era mi motivación, siempre lo admiré"

Leo Zabala es un referente del Santos. El defensor se abrió paso en las juveniles siendo figura, y ahora forma parte del plantel profesional del Peixe. El zaguero conversó con el portal AS, y dejó algunas reflexiones y títulos sobre varios temas. Desde su relación con Miguel Terceros, la Selección, y el peso de ser un legionario a sus 19 años.

Mirá la conversación completa entre el portal de noticias y el defensor de La Verde. También comentó el fallecimiento de la madre de Miguelito, dio algunas críticas a la formación de niños y jóvenes en el fútbol boliviano, se proyectó en la Selección y el Mundial, y mencionó una admiración total por Ronald Raldes.

Usted cuenta con 19 años, pero carga con responsabilidades ajenas por la mala formación de su país y las pocas exportaciones. ¿Cómo maneja esa situación alguien de su edad?

"Siempre he dicho que soy consciente de la falta de competitividad que hay en Bolivia por un tema, tal vez, de falta de infraestructura o de las academias que no tienen las condiciones para formar a un gran profesional desde la base. Aquí en Brasil es diferente la realidad a comparación de allá. Muchas veces aquí te pagan para que juegues desde pequeño y allá tienes que pagar para jugar. Ese es un punto que no suma mucho a la preparación de un atleta en área base, porque al final mucha gente con talento, ojo que una cosa es talento y otra falta de competitividad, lo termina dejando [el fútbol] por falta de recurso para no pagar".

Con base sobre lo comentado, entonces sí existen jóvenes bolivianos con talento, pero no pueden demostrarlo por temas de infraestructura o falta de estímulo económico. ¿Ve a ellos gozando de oportunidades en Santos o cualquier club de Brasil?

"Sí, sin duda. Aquí tenemos un claro ejemplo con los 3 (Zabala, Terceros y Monteiro) donde resaltábamos en nuestra categoría en Bolivia, en los viajes y partidos de preparación internacional. Eso nos trajo aquí. Por eso menciono que no es falta de talento, sí falta de economía y eso juega en contra. Ten la certeza que aquí en Santos, u otro equipo de Brasil, tendrían una oportunidad. Ahora en el último tiempo están saliendo mucho más jóvenes, ya sea para hacer pruebas o firmar un contrato definido".

Usted se ha formado como deportista y ser humano en el Santos. ¿Cómo ha sido esa etapa de crecimiento?

"Fue muy buena; no, está siendo muy buena. Llegué con 16 años primero para hacer una prueba y al pasarla volví para una segunda. En ese lapso de tiempo tuve que terminar un último viaje con mi equipo en el proyecto Bolivia 2022, al cual agradezco mucho por mi formación. Entonces Palmeiras me vio, me trajo aquí y me dio una formación muy buena que para mí era de otro mundo; lo digo así porque el ritmo de juego era otro al igual que los compañeros y la cultura. Me adapté desde ahí y llegué al Santos con un nivel mucho más avanzado. Aquí me estoy dando muy bien".

No hace mucho le dieron la noticia de su inclusión en el plantel principal del Santos. ¿Ha sido una sorpresa para usted o lo intuía?



"No fue sorpresa, ya lo intuía. Una vez le había comentado a mi empresario, que es como un padre para mí fuera del país porque me apoya en todo, que iba a poner de mi parte y la rompería en la Copinha. El día que se me dio la oportunidad no la solté y así fue. Tenía la certeza de que iba a lograrlo, porque me preparé mucho física y mentalmente".

Hablando de la Copinha, usted se volvió un futbolista importante anotando y asistiendo. Uno de esos goles tiene una celebración muy especial para con Miguel Terceros...

"La Copinha, en lo personal, me ayudó bastante y lo que pasó con Miguel fue una tristeza enorme que me agarró a mí también porque conocí a su mamá, éramos muy cercanos con la familia, bueno aún lo somos. Al estar afuera nos comenzamos a unir, así que si a uno le pasa algo, el otro lo siente por la misma convivencia. A él le dolió bastante y a mí igual. Estuve con ella hace cuatro meses para la final del Campeonato Paulista, salimos a cenar y la vi tan contenta por todo lo que estaba consiguiendo Miguel. Ahora su mamá podrá ver desde el cielo todas las cosas que conquiste. En aquel partido le pedí a ella y a Dios para que nos guíen a la victoria y así sucedió".

Ubicándonos ahora en el presente, ¿qué metas se ha trazado con el Santos a partir de esta convocatoria?

"Mi primera meta es ganarme la confianza del entrenador y seguir trabajando sabiendo que quien sube desde la base al primer equipo tiene difícil jugar ese año porque se tienen que lograr muchas cosas, pero no estoy inquieto porque sé que el momento llegará y tengo la experiencia de la Copinha y de muchas cosas más. Mi mentalidad es la misma: trabajar, ganar la confianza de todos y, si Dios me permite, ganar títulos y hacerme un nombre".

Los entendidos en Bolivia tienen la esperanza de que pueda emular o incluso superar a Ronald Raldes, un histórico de su selección. ¿Piensa que es posible?

"Sí, sí. Bueno, es muy difícil, pero confío en mi capacidad y talento. Al comienzo, cuando tenía 14 años, lo iba a ver al estadio. Él era mi motivación, siempre lo admiré mucho. Un día quería compartir la selección con él, pero no se dio. Cuando él se retiró, yo recién iba a selección. Siempre lo vi como referencia en mi puesto al ser un líder. Confío en mi talento y sé que con esfuerzo y humildad se puede llegar".

Ya hablando de selección nacional, ¿se proyecta ser titular o a lo mucho un habitual convocado para el proceso Norteamérica 2026?

"Sí, con absoluta certeza. Mi objetivo está en clasificar al Mundial 2026. Yo tendría 24 años y no quisiera dejar pasar esa oportunidad. Tengo fe, confío en mi y seguro llegaremos. Lo garantizo".

Bolivia cuenta con un nuevo entrenador como Gustavo Costas. ¿Cuál es su opinión sobre su designación y método de trabajo?

"He tenido la oportunidad de trabajar con él en un microciclo y he visto que es muy serio, que toma con responsabilidad la selección nacional. Él tiene a un país detrás al cual llevar a un Mundial. Lo veo ilusionado con ese objetivo y comprometido con su trabajo. Pienso que todo el plantel está a gusto. Él nos da confianza, eso es lo más importante".

Leo fue promovido desde las juveniles hasta estar con el plantel profesional. Su calidad y proyección continúa sorprendiendo en el Peixe, y Zabala pide pista. Dependerá del defensor nacional aprovechar sus oportunidades, y demostrar que está para el Santos, y mucho más.

Lea también Fútbol Nápoles e Inter comparecen en la Serie A con la vista puesta en la Champions El Nápoles suma 65 unidades, 15 más que el Inter, su inmediato perseguidor. El conjunto de Milán visitará mañana al Spezia (15:45), mientras que el líder recibirá al Atalanta el sábado desde las 13:00.