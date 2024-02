Leverkusen fija nuevo récord alemán con 33 partidos seguidos sin perder

Los hombres de Xabi Alonso mejoran así la racha del Bayern de Múnich de Hansi Flick, que encadenó 32 partidos consecutivos invicto entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020. En esa racha del conjunto bávaro se incluyeron los títulos en Bundesliga, Copa de Alemania, Liga de Campeones y Supercopa de Europa.



Es el 29º triunfo desde el inicio de la temporada 2023-2024 para el Bayer Leverkusen, teniendo en cuenta todas las competiciones. Los otros cuatro partidos fueron empates y todo ello parece conducirle a la velocidad de la luz hacia el título de campeón.



El club de la periferia de Colonia cuenta ahora provisionalmente con 11 puntos de ventaja (61 contra 50) sobre el Bayern de Múnich (2º), que atraviesa además una profunda crisis después de registrar tres derrotas seguidas (dos en Bundesliga y una en Champions League).



Los muniqueses, campeones de las once anteriores Bundesligas, reciben el sábado al RB Leipzig en el Allianz Arena, en el choque estrella de la 23ª jornada.



En la historia del campeonato alemán, nunca un equipo que tenía ocho puntos de ventaja a once jornadas para el final de la temporada [ventaja que tendrá el Leverkusen al final del fin de semana en el peor de los supuestos] ha dejado escapar el 'Schale', el trofeo que se entrega al final de temporada al campeón.



Este viernes, el partido ante el Maguncia (17º, en puestos de descenso) fue más complicado de lo que se esperaba para el líder, que solo pudo marcar la diferencia avanzada la segunda mitad.



- Error del arquero -

El tanto de la victoria llegó con un tiro desde lejos, sin aparente peligro, del mediocampista Robert Andrich. El arquero visitante Robin Zentner falló y el balón acabó alojado en sus redes (minuto 68).



Hasta entonces, el Leverkusen se había visto controlado pese a un inicio de partido ideal, con un gol del suizo Granit Xhaka ya en el minuto 3. Fue su primer tanto con los colores del Leverkusen, con un soberbio tiro con efecto con la zurda.



El talón de Aquiles del Bayer Leverkusen esta temporada son las jugadas a balón parado y así llegó el gol del Maguncia, en el 7, con un remate de cabeza de Dominik Kohr.



Pese a dominar en el juego, los jugadores del 'Werkself' (el 'Once de la Fábrica', apodo del equipo fundado en 1904 por la empresa química Bayer) tuvieron problemas para generar ocasiones y solo pudieron ganar gracias a un gran error del rival.



No fue en absoluto el mejor partido del Leverkusen esta temporada, pero el resultado sí que fue el habitual: una victoria, que en esta ocasión está acompañada de un récord que evidencia la supremacía absoluta del equipo en lo que va de curso en Alemania.