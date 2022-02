Lewandowski envió un dardo a Messi por el premio The Best

Escucha esta nota aquí

Robert Lewandowski, premiado con el The Best en enero, le envió un dardo a Leo Messi, que en noviembre se impuso al polaco ganando su séptimo Balón de Oro.

En esa gala, de France Football, el argentino aseguró que "es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Creo que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa".

Pues bien, lo que parecían unas declaraciones amistosas y de compañerismo le han salido por la culata a Messi, ya que el polaco las ha usado para mandarle un mensaje. Lewandowski, que ya después de la gala Balón de Oro lanzó un mensaje a Messi pidiendo que sus palabras "fueran sinceras y no puras palabras", esta vez le mandó un recado importante.

"Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best", dijo a Pilka Nozna, revista polaca, donde valoró que este galardón era mejor para él ya que "en el Balón de Oro solo votan periodistas y no hay una verificación clara, mientras que en el The Best votan profesionales del fútbol y prensa".

"Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de forma más realista y objetiva nuestras actuaciones", finalizó. /Mundo Deportivo

