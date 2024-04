Lewandowski guia la remontada del Barça contra el Valencia con un 'hat-trick'

Con hat-trick de Robert Lewandowski, el Barça venció en su cancha el lunes al Valencia por 4-2 en la 33ª jornada de la Liga y recuperó la segunda posición del campeonato español.



Con 73 unidades, el Barça supera de nuevo en la tabla al Girona (3º, 71 puntos), pero cuenta con once menos que el líder Real Madrid (84) cuando tan sólo restan cinco jornadas y por tanto quince puntos en juego.



En Montjuic, Fermín López abrió el marcador (22) pero Hugo Duro empató tras una mala salida de Marc André Ter-Stegen (27) y, diez minutos después, Pepelu adelantó al Valencia (38) desde el punto de penal.



El guardameta visitante Giorgi Mamardashvili fue expulsado por una mano fuera del área minutos antes del descanso, diezmando a los suyos toda la segunda parte. Aprovechando la superioridad, Lewandowski acudió al rescate de los suyos, con dos goles de cabeza (49 y 82) y otro de falta directa (90+3).



El entrenador Xavi Hernández pudo celebrar con victoria su anuncio del jueves de continuar en el banquillo del FC Barcelona la próxima temporada.



"He sentido el respaldo del club, del presidente, de Deco y, sobre todo, de los futbolistas", confesó Hernández al difusor DAZN. "Soy culé, yo esto lo siento (...) El día que termine, estaré aquí con mis hijos, viendo el partido. Si siento que tengo el respaldo de los futbolistas, es algo fundamental".



Por su parte, el Valencia (8º, 47 puntos) encaja una segunda derrota consecutiva en Liga que complica su objetivo de acceder a puestos de clasificación a competiciones europeas.



- Errores de los dos guardametas -

En un partido entretenido, fue el Valencia el que comenzó a merodear la portería rival, con un estético taconazo de Duro (14) atajado por Ter-Stegen y un disparo desviado del hispanodominicano Peter Federico (20), canterano del Real Madrid cedido en el conjunto 'Che'.



Sin embargo, el Barcelona se adelantó con un centro lateral de Raphinha al área aprovechado por López. Pese a haber encaminado pronto el partido, los blaugranas no tardaron en complicarse la vida.



Un balón largo del Valencia buscaba a Hugo Duro y Ter Stegen abandonó la portería para intentar anular la ocasión, pero el balón rebotó en el cuerpo del portero alemán y Duro tan sólo tuvo que empujar el balón hacia la portería vacía.



Cuando el Barça todavía estaba digiriendo ese error, Araujo cometió penal sobre Federico, convertido perfectamente por Pepelu para adelantar a los visitantes.



El Barça empezó a buscar peligro por las botas de Lamine Yamal, y en una carrera del joven hacia la portería rival, el guardameta georgiano Giorgi Mamardashvili salió de su área y bloqueó el balón con el antebrazo, cortando el ataque rival pero dejando con 10 jugadores a su equipo durante toda la segunda mitad.



Y tras el paso por los vestuarios, llegó el festival de Lewandowski, que empató el encuentro rematando en el primer palo un saque de esquina. Tras buenos minutos en los que el Barça no lograba remontar el encuentro, el polaco remató de cabeza otro balón aéreo para adelantar de nuevo a los suyos.



"Ahora estamos bien y podemos pensar en el próximo partido contra el Girona", valoró el polaco al difusor español DAZN sobre la jornada 34, en la que se enfrentarán el 2º y el 3º clasificado de la Liga.



Ya en el tiempo añadido, Lewandowski completó el 'hat-trick' de falta directa, ante el que nada pudo hacer Jaume Domenech, guardameta sustituto de Mamardashvili. El ariete polaco alcanzó así los 16 goles en campeonato esta temporada.