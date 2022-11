Leyendas del fútbol argentino confían en la tercera estrella para la Albiceleste

Leyendas del fútbol argentino y anteriores campeones del mundo con Argentina se mostraron este lunes confiados en que la Albiceleste pueda sumar un tercer título en Qatar-2022, que podría ser además la última oportunidad para conseguirlo para Lionel Messi.



Uno de los jugadores más recordados de la generación que logró el título en México-1986, Óscar Ruggeri, se mostró convencido del potencial de Argentina en este Mundial: "Tenemos muchas posibilidades, creo que la Copa va para Sudamérica".



Junto a otras leyendas del fútbol argentino, el antiguo central del Real Madrid, entre otros equipos, participó este lunes en el acto de inauguración de la exposición sobre fútbol sudamericano que la Conmebol ha instalado en el centro de la capital qatarí.



Entre los actos programados, está previsto un homenaje a Diego Maradona el 25 de noviembre, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del capitán de la Albiceleste en 1986.



"Para nosotros significa mucho haber tenido al lado al más grandes de la historia y lo tenemos presente, en cualquier ratito que nos reunimos hablamos de Diego. Para nosotros no se nos fue", declaró a la AFP Ricardo Giusti, otro de los integrantes de la última selección argentina campeona del mundo.



- "Messi no necesita demostrar nada" -

El que fuera fino centrocampista confía en que Lionel Messi y sus compañeros puedan tomar el relevo: "Sin duda hoy es el mejor de todos y no estoy de acuerdo en que necesite salir campeón del mundo para tenerlo allá arriba junto a Diego, que tenemos la suerte de que son los dos argentinos".



"Lionel ya demostró todo lo que es como futbolista", añadió Giusti, quien se mostró "muy ilusionado" en que Argentina salga campeón de Catar.



También campeón del mundo, pero de la generación de 1978, Mario Alberto Kempes consideró que "Brasil y Argentina tienen intención de llegar lo más lejos posibles, pero las sorpresas pueden saltar en cualquier momento en un Mundial y cualquier error te puede sacar fuera".



"Argentina está en un buen momento" y todo lo que ha hecho el equipo de Lionel Scaloni "ha sido perfecto hasta ahora, pero ahora empieza la hora de la verdad", sentenció el 'Matador'.



"Hoy juega más como equipo que por la individualidad que representa Messi, que siempre estará mejor si está más suelto y fresco", añadió.



El que fuera autor de dos goles en la final ganada a Países Bajos en 1978 (3-1 en la prórroga) espera, no obstante, que Argentina y en especial Leo Messi no acabe pagando la presión por ser, presumiblemente, la última ocasión del '10' del París SG por salir campeón.



"Por el hecho de ser favorita tenés un peso específico más que otros, pero salir favorita es algo lindo", concluyó.