Libertadores: Aurora va en busca de la heroica ante Botafogo

Aurora tendrá una dura parada este miércoles en el partido de vuelta de la fase 2 de Copa Libertadores. El equipo que dirige Mauricio Soria visitará al Botafogo luego de igualar 1-1 en la ida.



El encuentro se pondrá en marcha a las 20:30 HB en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.



Sin duda alguna será una tarea complicada pero no imposible para el conjunto cochabambino.



La delegación celeste arribó a territorio brasileño el domingo, y desde entonces, Soria ha estado probando diferentes esquemas tácticos.



La defensa será la zona a reforzar para este duelo. Soria en consciente del poderío ofensivo de su rival, por ende no quiere otorgar licencias en la última línea.



El equipo del pueblo tendrá su último entrenamiento este martes en la tarde. De momento, no hay pistas sobre el posible onceno titular, aunque se especula que Soria repetirá el mismo que paró en la ida.



El Botafogo sin DT