Libertadores: Bolívar va por su cuarta victoria consecutiva y el boleto a octavos

Envalentonado tras derrotar al poderoso Flamengo en su último partido en la Copa Libertadores, el Bolívar de La Paz visitará este miércoles a Millonarios de Bogotá en busca de tres puntos que lo clasificarán anticipadamente a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.



El encuentro por la cuarta fecha del Grupo E se jugará a las 22:00 HB en el estadio el Campín, en la capital colombiana, donde los 2.600 metros de altura difícilmente sorprenderán a un equipo boliviano habituado a los 3.650 metros de La Paz.



"Estamos motivados. Creo que se han hecho buenos partidos hasta ahora. Estamos mentalizados en poder hacer un buen partido en Colombia, sacar un resultado que nos permita clasificar y pensar en la siguiente fase", dijo el lunes en rueda de prensa el capitán de Bolívar, Leonel Justiniano.



'La academia' es una de las sorpresas de la fase de grupos de la Copa y lidera su zona con puntaje perfecto de nueve puntos, por encima del brasileño Flamengo (4) y del chileno Palestino (3). Millonarios es colista con un solo punto, pero mantiene chances de avanzar a octavos o al menos quedarse con el cupo a Copa Sudamericana que entrega el tercer lugar.



- Clave 1: Un boliviano con acento brasileño -



Bolívar, próximo a cumplir su centenario, vive una racha impecable en la Libertadores. Los dirigidos por el argentino Flavio Robatto han anotado nueve tantos en tres partidos y son el equipo más goleador del certamen junto al Atlético Mineiro de Hulk.



Este poderío ofensivo llegó justamente desde tierra brasileña. Francisco 'chico' da Costa y Bruno Savio, dos futbolistas de ese país, han sido las principales figuras del equipo celeste en la Libertadores.



"Tenemos todo para clasificar. Estamos con mucha ilusión de este partido", arengó Savio antes de partir a Colombia



Los bolivianos no solo imponen condiciones en la altura de La Paz, donde vencieron a Millonarios y a Flamengo. También vapulearon 4-0 a Palestino en Rancagua, Chile, casi al nivel del mar.



La academia paceña nunca ha ganado la Libertadores, pero se ilusiona con repetir una campaña como la de 2023, cuando avanzó hasta los cuartos de final.



- Clave 2: Millonarios endeble -



Millonarios está habituado a pelear en lo alto de la tabla en el fútbol colombiano, pero no ha tenido igual desempeño a nivel continental.



Este año 'el embajador' volvió a los grupos de Libertadores por primera vez desde 2018, pero los resultados no han sido los esperados: no ha ganado aún y encajó seis goles en sus últimas dos salidas como visitante, ante Bolívar y Palestino.



"Lastimosamente tuvimos dos derrotas consecutivas. Se nos ha complicado un poco la Libertadores, pero seguimos peleando la Copa, estamos con posibilidades y con la ilusión", expreso el DT de Millonarios, Alberto Gamero, quien pelea el campeonato local en simultáneo a la Libertadores.



- Clave 3: Bajas -



Los visitantes llegan a Bogotá sin Fernando Saucedo, jugador clave en el mediocampo, afectado por una lesión muscular en el abductor izquierdo.



En Millonarios también hay bajas. Durante el último encuentro de Libertadores, frente a Palestino, resultaron lastimados los centrocampistas David Mackalister Silva y Daniel Cataño.



Silva, capitán del equipo, se entrenó este lunes junto a sus compañeros, pero Cataño, una de las principales cartas ofensivas de los colombianos, no estará disponible.



- Alineaciones probables:



Millonarios: Álvaro Montero - Delvin Alfonzo, Juan Vargas, Alex Moreno, Jhoan Hernández - Juan Carlos Pereira, Stiven Vega - Emerson Rodríguez, Daniel Ruíz - Santiago Giordana y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.



Bolívar: Carlos Lampe - Renzo Orihuela, José Sagredo, Jesús Sagredo - Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Henry Vaca - Francisco Da Costa, Bruno Savio, Patricio Rodríguez. DT: Flavio Robatto.