Libertadores: Bolívar viajó a Brasil para medirse con Flamengo con dos bajas y con la clasificación a octavos en la mira

La delegación de Bolívar partió hacia Brasil este lunes con la difícil tarea de afrontar su próximo encuentro en la Copa Libertadores de América sin dos piezas clave en su defensa. Las lesiones de Renzo Orihuela y Jesús Sagredo han dejado mermado al equipo, según señaló el director técnico Flavio Robatto.



A pesar de formar parte de la delegación que se trasladará a Río de Janeiro para el enfrentamiento del miércoles contra Flamengo en el Maracaná, la participación de Orihuela y Sagredo en el partido es incierta, indicó Robatto.



Bolívar, líder del Grupo E con 10 puntos, se prepara para asegurar su clasificación a los octavos de final. Aunque cuenta con un margen de puntos cómodo, buscará sumar al menos un punto en Brasil o, de no ser posible, asegurar su posición en la última jornada en La Paz ante Palestino.



El técnico destacó el desafío futbolístico y la ambición de gloria que motiva al equipo a obtener un buen resultado en el Maracaná. Bolívar, que hasta ahora no ha sufrido derrotas en la fase de grupos, aspira no solo a avanzar de fase sino también a asegurar el primer puesto en el grupo, objetivo que buscará alcanzar ante un rival de envergadura como Flamengo.