Libertadores Sub-20: Always Ready fue goleado por Boca Juniors

Always Ready no pudo hacer pie en su debut copero. El conjunto alteño fue goleado 4-0 por Boca Juniors en el estreno de la Copa Libertadores Sub-20, que se desarrolla en Montevideo (Uruguay).



El partido correspondiente al Grupo A fue sentenciado en el primer tiempo. Lautaro Di Lolo se convirtió en la figura luego de marcar un triplete (11’, 18’ y 42’). Aumentó Mateo Mendia a los 14’.



También el sábado, por el Grupo A, Academia Puerto Cabello de Venezuela dio la sorpresa y venció 2-1 a Colo Colo de Chile.



El próximo encuentro de Always Ready será el martes 5 de marzo, cuando enfrente a Puerto Cabello (17:00 HB). Finalmente, el cuadro boliviano cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 8 (14:00 HB) ante Colo Colo.



Clasificarán a semifinales los equipos que ocupen el primer lugar de su grupo, más el mejor segundo colocando, teniendo en cuenta las tres series (1A, 1B, 1C y el mejor segundo).