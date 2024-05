Libertadores: The Strongest recibe a Estudiantes de la Plata con la obligación de ganar

No tiene margen de error y la consigna es clara. The Strongest tiene la obligación de ganar este jueves, cuando reciba a Estudiantes de la Plata (Argentina), en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El balón empezará a rodar a las 20:00 HB, en el estadio Hernando Siles, bajo el arbitraje de una terna peruana.



Este partido supondrá el debut de Ismael Rescalvo en la dirección técnico del Tigre. El entrenador español que retorna a La Paz después de una año, espera estrenarse con la obtención de los tres puntos. Un triunfo le permitirá al aurinegro asumir el primer lugar de serie con 7 puntos, aprovechando que Huachipato, puntero con 5 unidades, no jugará esta fecha luego de que la Conmebol postergara su partido ante el Gremio por la inundaciones en Porto Alegre.



Para este encuentro, el Tigre tendrá a disposición a su mejor arma: Enrique Triverio, el delantero y goleador argentino que fue baja por tres semanas a causa de una lesión. Quienes no serán tomados en cuenta son Jaime Arrascaita y Carlos Roca, quiene se recuperan de lesiones musculares.



A pesar de los pocos días al mando del plantel, Rescalvo considera que se encontró con un equipo de alto nivel y que llegará en “óptimas condiciones”’al partido de este jueves.



Por su parte, Estudiantes arriba a La Paz envalentonado, luego de conquistar el título de la Copa de la Liga Argentina el pasado domingo tras vencer a Vélez Sarsfield en la tanda de de penales. Sin embargo, el ‘Pincha’ tiene la misma obligación que The Strongest: ganar o ganar, ya que marcha en el tercer lugar, también con cuatro puntos. En tanto, un triunfo en los 3.650 metros del Siles serán vitales en busca de la clasificación a los octavos de final.



“Tenemos los pies sobre la tierra. Ahora, nuestro objetivo es pasar a la siguiente etapa de la copa”, indicó Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes, cuyo equipo arribó el miércoles en la mañana a La Paz.



Las acciones será dirigidas por el árbitro peruano Roberto Pérez, quien será colaborado desde las bandas por sus coterráneos Stephen Atoche y Diego Jaimes. El cuarto abierto será Edwin Ordoñez, mientras que Diego Haro monitoreará el VAR y Jhonny Bossio el AVAR.



Posibles alineaciones



The Strongest: Viscarra; Caire, Aimar, Jusino, Lino; Ursino, Quiroga; Ramallo, Amoroso; Ortega y Triverio. DT Ismael Rescalvo



Estudiantes: Mansilla, Mancuso, Fernández, Romero, Meza, Ascacíbar, Pérez, Sosa, Palacios, Méndez y Correa. DT Eduardo Domínguez.