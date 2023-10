Liga boliviana: ¿Dónde nos quedamos?

¿Dónde nos quedamos?

Martes 03 de octubre

15:00: FC Universitario - Nacional Potosí

18:00: Independiente vs Wilstermann

20:30: Bolívar vs Always Ready



Miércoles 04 de octubre

15:00: Real Santa Cruz - Aurora

18:00: Real Tomayapo - Gran Mamoré

20:30: Royal Pari - Oriente Petrolero



Jueves 05 de octubre

15:00: Palmaflor - Vaca Díez

20:00: Guabirá - Blooming



Libre: The Strongest