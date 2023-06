Liga Maestra: mirá las nuevas reglas que causan revolución

Otro beneficio es que durante dos minutos el arquero rival no puede ocupar las manos, el cuarto comodín que te pueda dar la ruleta es un tiro libre sin barrera, y último pero no menos importante “lo que te diga tu corazón” el cual te permite elegir cualquiera de los beneficios que están en la ruleta.



Cambios Múltiples

El objetivo de esta regla, es que te permita tener a los jugadores en un estado activo con el juego. No importa si entras desde la banca de suplente, esto también ayuda al que el juego tenga la misma intensidad de principio a fin.



El jugador sorpresa

Es una regla que no es obligatoria para los equipos, pero te permite traer a dos jugadores por partido ya sea que estén vigentes en el fútbol profesional o que este retirado, pero una vez ya hayan jugado en un equipo no pueden repetir jugar en otro equipo en toda la temporada.



Gol de Oro

Esta regla solo entra en el caso de que el partido hubiera terminado con ambos equipo empatados en goles en el marcador(no se toma en cuenta si termina cero a cero), unas vez finalizado el partido los entrenadores eligen a dos jugadores de su equipo para que jueguen un dos versus dos y el primer equipo que anote el gol se lleva el triunfo.



Participacion de los presidentes

Los presidentes están habilitados para jugar cualquier partido si el técnico dispone de ellos, si hay un jugador lesionado o la mayoría de los jugadores están cansados, puede entrar como un jugador comodín y ayudar o perjudicar a su equipo dependiendo cómo esté físicamente.