Lionel Messi: “Hubiese estado linda la foto con Diego (Maradona) entregándome la Copa”

Lionel Messi dio su primera entrevista como campeón del mundo. El argentino repasó lo vivido en ese mes en Qatar, la locura que experimentó el hincha albiceleste y algunas anécdotas sobre la obtención de ‘la tercera’.



Dentro de lo más llamativo de la conversación, mencionó a Diego Maradona. Indicando lo lindo que hubiese sido que él esté presente y que le entregue la Copa al momento del festejo.



“Si Diego hubiese estado, creo que me habría entregado la Copa. Pero me hubiese gustado que esté, que al menos pueda ver todo, con lo que él amaba la Selección”, comentó el ‘10’.



Además complementó con un pensamiento que quizás, habría emocionado a todo el planeta. “Me hubiese gustado que Diego vea a la Argentina Campeón del Mundo. Hubiese estado lindo la foto con él entregándome la Copa”.



Messi también recordó sus inicios, y tuvo oportunidad de darle un mensaje a ese muchacho de 16 años que sufrió en Barcelona. “A mi yo de 16 años le diría que le espera algo extraordinario. Va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar. Que nunca renuncie a sus sueños porque al final va a tener su recompensa más deseada, un final feliz”, reflexionó.



En los festejos, Messi besó la Copa antes que nadie, y también habló sobre ese momento: “La Copa me llamaba, no podía no hacer eso. Me decía ‘vení, agarrame que ahora sí la podés tocar’. La vi que brillaba en ese estadio hermoso. Tenía que besarla”.



Fue una conversación en el programa Perros de la Calle, en Radio Urbana Play. La charla fue extensa y dejó muchos títulos, pero los más emotivos, sin lugar a dudas fueron estos dos. A Lionel le queda decidir sobre su futuro, aún hay especulaciones sobre un posible retorno a Barcelona, una extensión en el PSG, o un nuevo destino exótico o emotivo, retornando a Argentina para jugar por primera vez de manera profesional.