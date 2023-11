¿Lionel Scaloni al Real Madrid?

Este interés surge en medio de las especulaciones sobre la posible salida de Carlo Ancelotti, quien se rumorea que podría abandonar el banquillo blanco para asumir un papel en la selección de Brasil de cara a la próxima Copa América.



Scaloni renovó su contrato con la Albiceleste hasta 2026 a principios de este año después de prolongadas negociaciones.



La noticia de la posible partida de Scaloni ha sorprendido a jugadores y dirigentes, ya que el técnico argentino no había compartido sus pensamientos con el equipo antes de hacer la declaración pública. En una conferencia de prensa tras la histórica victoria por 1-0 sobre Brasil en el Maracaná, Scaloni expresó la necesidad de reflexionar sobre su futuro.



"Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar. Necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós, pero necesito pensar, porque la vara está muy alta, está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente (Claudio Tapia) y se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles, que esté bien", manifestó Scaloni al cierre de la conferencia.



Aunque no se ha confirmado oficialmente la partida de Scaloni, la posibilidad de que el Real Madrid lo considere como su próximo entrenador ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol.