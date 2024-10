Lionel Scaloni: "Bolivia tiene sus armas y es un rival a tener en cuenta"

Lionel Scaloni ponderó a Bolivia, rival de este martes por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, y si bien no confirmó el equipo para este partido afirmó que se manejan variantes para el once inicial del encuentro que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

"Tenemos el máximo respeto hacia Bolivia, vienen bien, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Probablemente en algún momento del partido ellos puedan tener la pelota. Bolivia tuvo un cambio de entrenador que les hizo bien. Juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Tienen cinco centrocampistas de buen pie. Tienen sus armas y hay que estar atentos. Tenemos que estar preparados para eso”, añadió el técnico con respecto al rival de este martes.

"La predisposición de los jugadores fue muy buena. AFA hizo todo lo posible. El viaje a Venezuela fue traumático y cansador, pero ya pasó y dentro de todo, fue positivo. No me preocupa no ganar por dos partidos. Es normal que todos quieran ganarnos. Creo que siempre fue así y que seguirá pasando”, agregó como evaluación de la fecha anterior ante Venezuela.