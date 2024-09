Liverpool aplasta al Manchester United en Old Trafford

Liverpool infligió un serio correctivo al Manchester United (3-0) este domingo en Old Trafford, el feudo del rival histórico, con dos goles del colombiano Luis Díaz.



El nuevo entrenador Arne Slot prosigue su inicio soñado en el banco de los 'Reds' con una tercera victoria en tres partidos de la Premier League, y sin recibir un solo gol.



El sucesor de Jürgen Klopp se fue de Old Trafford con una victoria de prestigio y la segunda posición en la tabla, con nueve puntos, los mismos que el vigente cuádruple campeón y líder Manchester City.



Ambos equipos cuentan con dos puntos más que Arsenal y Brighton, que se neutralizaron el sábado (1-1), y sobre el Newcastle, cuarto después de su victoria 2-1 el domingo ante Tottenham.



Liverpool fue, sencillamente, mucho más fuerte que su rival este domingo, y se pudo comprobar desde el minuto 6, con un gol de Alexander Trent-Arnold que fue anulado por fuera de juego de Salah.



Los 'Reds' llegaron al descanso con el choque muy a favor después de sendos goles con el mismo esquema: pérdida de balón del brasileño Casemiro, pase de Salah y goles de Díaz (35, 42).



Tras la pausa, y ya sin el sustituido Casemiro sobre el césped, los 'Reds' sentenciaron con un gol del 'Faraón' egipcio (56).



Salah parece tener tomada la medida a Old Trafford, donde ha marcado al menos un gol en sus siete últimas visitas. El extremo ha iniciado el curso con tres goles y tres pases de gol en tres partidos.



Para el Manchester United, por contra, el ejercicio 24-25 ha comenzado de peor manera, con dos derrotas que dejan al equipo de Erik ten Hag en el puesto 14.



El técnico neerlandés dio la titularidad por vez primera a sus compatriotas Matthijs de Ligt y Joshua Zirkzee, llegados este verano (boreal).