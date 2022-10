Liverpool pierde en Nottingham y se aleja de Champions, mientras Haaland sigue dando victorias al City

Un triunfo habría colocado provisionalmente a los Reds en la quinta plaza del campeonato, a un punto de las plazas clasificatorias a la Liga de Campeones, pero se quedan en la séptima posición, con 16 puntos, mientras el Nottingham Forest (9 puntos) cede la última plaza al Leicester.



Tras haber infligido la primera derrota al City esta temporada, el Liverpool no siguió ese impulso positivo.



Privado de Thiago Alcántara, enfermo, y de Darwin Núñez, Diogo Jota y Luis Díaz, lesionados, Liverpool no cesa de tener que improvisar sus alineaciones y ello explica sin duda sus dificultades.



"Llegamos con consistencia, pero habíamos tenido seis partidos con una plantilla limitada, que tuvo que hacer además frente a tres encuentros intensos. Las cosas vinieron así y no podemos cambiarlas, pero debemos luchar contra estas circunstancias", dijo el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, tras el partido.





Festejo del Nottingham Forest tras el triunfo. Yahoo!