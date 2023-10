Llaves mano a mano: ¿Cómo continúa la Copa boliviana?

Son diez fechas de fase de grupos en esta Copa. Según el calendario, los partidos de esta etapa finalizarán el 2 de noviembre, y ya tenemos al primer clasificado a cuartos de final.



Blooming, con la victoria ante Independiente, ya se inscribió en los cuartos de final. Ahora bien, los detalles de esa fase mano a mano los repasamos en DIEZ:



- La fase de grupos comprende a tres zonas (A, B y C), en donde tres equipos quedarán eliminados en cada grupo.



- Los cuartos de final ya están definidos, no habrá sorteo de emparejamiento:



Llave 1: 1° Grupo A vs 3° Grupo C Llave 2: 1° Grupo B vs 2° Grupo C

Llave 3: 1° Grupo C vs 3° Grupo A

Llave 4: 2° Grupo A vs 2° Grupo B



- En caso de empate en puntos tras el ida y vuelta, la diferencia de goles desempatará la llave; y posteriormente habrán penales en caso de ser necesarios.



- En las llaves 1, 2 y 3, la vuelta se jugará en localía de los punteros de grupo.



- La llave 4 será sorteada para definir el local en la vuelta.



Las semifinales también ya están definidas



SF1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 2

SF2: Ganador Llave 3 vs Ganador Llave 4



- La localía en esta instancia dependerá del rendimiento de los clasificados en los cuartos de final.



La final



- Será a ida y vuelta, y se sortearán las localías. También exisitirá el gol diferencia para romper el empate en puntos, y luego penales en caso de mantenerse la igualdad.



- El campeón clasificará a Copa Libertadores como Bolivia 4 (fase previa).



- El subcampeón clasificará a Copa Sudamericana como Bolivia 1.



Como detalle extra: los partidos y resultados en las llave mano a mano no suman a la tabla de promedios.