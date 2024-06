¿Llegó la hora de Brasil y de Vinicius Junior?

Brasil, que integra el Grupo D, debutará contra Costa Rica el lunes en Inglewood, Los Ángeles, y luego chocará ante Paraguay (28 de junio) y Colombia (2 de julio). - Mantener el buen nivel - "Vinicius Jr tiene capacidad suficiente para encontrar caminos que pocos encuentran. Creo que eso ha hecho la diferencia en estos últimos años", afirmó Dorival Júnior en mayo. El delantero cerró una temporada de ensueño en el Madrid, con 24 goles y once asistencias en 39 partidos, además de tres títulos en la mochila.

Lo hizo en un periodo en el que se apuntaló como cara global de la lucha contra el racismo, una lacra que ha sufrido varias veces en los estadios españoles.



El técnico 'merengue', Carlo Ancelotti, ha elogiado además su brillante evolución desde que desembarcó en Europa hace seis años, especialmente en la definición, la versatilidad (ahora también juega por dentro) y la toma de decisiones en el último tramo del campo.



"Merece el Balón de Oro, no tengo ninguna duda", dijo el italiano tras vencer al Borussia Dortmund.



- Evitar la "Vinidependencia" -

Pero Dorival Júnior, tal vez buscando evitar la dependencia que Brasil ha tenido de Neymar, ha llamado a que las expectativas no recaigan solamente sobre un jugador en el proceso de reconstrucción del equipo nacional.



Y menos en un Vinicius que hasta ahora se está afianzando en su selección. Ha sido internacional en 30 ocasiones (20 como titular), con un saldo modesto de tres goles y cinco asistencias.



"Necesitamos de protagonistas y no solo de un único protagonista. La división de responsabilidades es lo que va a hacer que nuestro equipo crezca, se fortalezca, mejore", sostuvo el DT.