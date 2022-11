Lloris confirma que no llevará brazalete de capitán inclusivo en Catar

El capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, confirmó a la AFP que no llevará ningún brazalete a favor de la inclusión durante el Mundial 2022 en Catar, luego de mantener la incertidumbre sobre esta iniciativa, que todavía no tiene respuesta por parte de la FIFA.

Preguntado de nuevo por este tema al margen de una entrevista con la AFP en el centro de entrenamiento de Clairefontaine (cerca de París), el arquero de la vigente campeona del mundo no deseó extenderse.

¿Llevará este brazalete de colores al igual que otros capitanes europeos, como los de Alemania e Inglaterra? "No, no. Respondí (el lunes). Fui bastante claro, no hay más que añadir", dijo.