Llueven las críticas a John Jairo Mosquera y el DT de Sporting Cristal sale a defenderlo

Hace pocos días, el club Sporting Cristal anunció la contratación de John Jairo Mosquera, que este año defendió los colores de Guabirá de Montero. La nueva incorporación no cayó nada bien a los hinchas del equipo peruano, que a través de las redes sociales mostraron su desacuerdo con la llegada del colombiano.

La parcialidad de la Máquina Celeste entiende que llevar a un jugador del fútbol boliviano no es lo mejor para su equipo y lo expresaron abiertamente por la experiencia que tuvieron con el argentino Marcos Riquelme, quien en 2020 fue goleador de Bolívar y este año en Sporting Cristal solo marcó ocho veces en 24 partidos.

El DT del equipo peruano es Roberto Mosquera, un conocido en el fútbol boliviano, quien salió al paso para defender a John Jairo, al que dirigió en Royal Pari hace dos temporadas.

“Lo que a mí me duele es este trato, que no es justo, no es equitativo a lo que nosotros damos como equipo… John Mosquera está sentido, está dolido, y no ha pisado el Perú. Porque tiene familia en edad escolar, tiene familia en edad universitaria, tiene hermanos en edad laboral... y cuando leen eso dicen ‘¿a dónde están viniendo?’”, expresó Roberto Mosquera.

Las declaraciones del entrenador fueron hechas en el canal oficial de la entidad rimense, que además destacó el paso de John Jairo por la liga alemana, actuando en el Werder Bremen.

“Hay dos o tres que quieren decirnos lo que tenemos que hacer y a quién traer. Estamos hablando de alguien que ha jugado en Alemania, que ha triunfado en Alemania. Estamos hablando de que la directiva nos da la potestad de traer a los jugadores que nosotros pensamos y siempre queremos traer lo mejor”, agregó.

En su afán de hacer reflexionar a los hinchas de Sporting Cristal, Roberto Mosquera hizo referencia al caso de Washington Corozo, un jugador que también fue víctima de ataques de los aficionados hasta que dejó la Máquina Celeste para marcharse a Pumas de México.

“Estamos por el lado equivocado, nos han lastimado, estamos tristes. No nos gusta que eso haya pasado porque no es justo. ¿Qué podemos hacer? Cerrar filas. El año pasado, le pegaron a Corozo, lo esperaron afuera. Entonces, así como ellos no quieren a Mosquera, no quieren al otro Mosquera que viene, y somos resistidos. Y está bien, que critiquen, con altura”, afirmó.

Roberto Mosquera fue campeón con el equipo celeste en 2012 y en 2020 y esta temporada obtuvo el subcampeonato, por detrás de Alianza Lima, que se quedó con el título.

“Después nos piden que le ganemos a los equipos grandes, cuando están quitándonos potencia, cuando me están diciendo que no soy íntegro y he venido para ayudar a Innova a vender jugadores...”, lamentó el entrenador.

