"Lo más importante es que su padre sea liberado", dice Klopp sobre Díaz

El atacante de 26 años disputó este domingo sus primeros minutos después de haberse perdido dos partidos con los 'Reds', ocho días después del secuestro de sus padres en Colombia. Su madre fue liberada pero su padre se halla aún en manos de sus captores.



"Es maravilloso que haya querido estar aquí. Para nosotros es un gol superimportante y para él es muy importante y muy emotivo, pero es todo", declaró Klopp a Sky Sports.



El internacional colombiano marcó el gol de la igualada en el tiempo añadido, unos diez minutos después de haber ingresado al terreno de juego.



"No sabíamos cuánto tiempo podría jugar porque sólo tuvo unas sesiones (de entrenamiento) con el equipo, pero eso no es lo más importante hoy. Marcó el gol pero necesitamos ver una mejoría en Colombia", añadió el técnico alemán.



"Dice mucho de su carácter, de su fortaleza, no mucha gente puede imaginar lo que está pasando. Le apoyamos, sentimos su dolor, aunque a otro nivel. El fútbol a veces en los momentos oscuros puede traer alegría. Le ha dado un poco de alegría a 'Lucho' en este momento", explicó, por su parte, su compañero Alisson Becker.



El arquero brasileño sufrió la muerte de su padre en un accidente de natación en 2021.



"El fútbol siempre sorprende de la manera correcta. Ocurrió conmigo, cuando pasé un momento difícil: Estás en el campo y concentrado en hacer el trabajo", añadió.



"Lucho volvió, entrenó, vino al campo y marcó un fantástico gol para nosotros. Estamos con él", concluyó.