Londres anuncia reformas tras respuesta "imperdonable" a muerte de 97 hinchas del Liverpool

El 15 de abril de aquel año, en el estadio del Sheffield Wednesday, durante una semifinal de la Copa de Inglaterra de fútbol entre Liverpool y Nottingham Forest, murieron 97 personas, aplastadas por la multitud.



Las familias de las personas heridas y fallecidas sufrieron "una doble injusticia", concluyó un informe del Ministerio del Interior británico publicado el miércoles, que destaca que las autoridades cometieron errores en la protección de las víctimas, a las que cuestionaron en la catástrofe.



Este informe es la respuesta del gobierno a las 25 recomendaciones de un estudio precedente, publicado en 2017.



"Las familias de Hillsborough han sufrido múltiples injusticias y más de 34 años después, no hay suficientes disculpas para (subsanar) lo que sufrieron", declaró en un comunicado el primer ministro británico, Rishi Sunak.



Un nuevo organismo apoyará a las familias de las víctimas de grandes catástrofes, para ayudarlas ante el sistema judicial y las instituciones.



El gobierno firmó también la "Carta de Hillsborough", en la que se compromete a "una cultura de honestidad y transparencia en el servicio público".



El texto introduce en especial el deber de la sinceridad por parte de las fuerzas del orden.



"La deshonestidad policial, la falta de responsabilidad y la obstrucción prevalecieron", dijo el miércoles el ministro del Interior, James Cleverly.



"Al firmar la Carta de Hillsborough e introducir el deber de franqueza en la actuación policial, este gobierno protegerá a otros de experiencias similares en el futuro", añadió Cleverly.



- Reacción de familias -

El autor del informe de 2017, el antiguo obispo James Jones, dijo que la respuesta del gobierno "está por debajo de la expectativas de las familias de la tragedia de Hillsborough", pero, fue "seria y sustancial".



En opinión de Margaret Aspinall, que perdió a su hijo de 18 años en la catástrofe, esta respuesta "no va lo suficientemente lejos".



Esta madre había pedido al gobierno que adoptara una "Ley Hillsborough", que crearía un deber legal de franqueza para todos los funcionarios públicos y brindaría mayor equidad en la defensa de las víctimas de desastres.



El pasado enero, la policía británica presentó sus disculpas y anunció reformas que incluían medidas para evitar la pérdida o la destrucción de pruebas.



En 2016, la justicia británica culpó a la policía y a los oficiales encargados de la seguridad del estadio, valorando que hubo fallos en la organización y denunciando en particular un error en la toma de decisiones, la fatídica apertura de una puerta del estadio que provocó la mortal estampida en Hillsborough.



Pero desde aquel informe, no se ha pronunciado ninguna condena penal.