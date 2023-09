Lorenzo confiado en vencer a Venezuela pese al momento "complejo" de Colombia

El argentino afrontará el duelo del jueves contra la Vinotinto en Barranquilla (norte) con preocupación por la falta de ritmo del estelar James Rodríguez (Sao Paulo) y otros futbolistas que están empezando la temporada en Europa.



"Es una etapa del año difícil, hay unos jugadores que juegan poco, otros nada (...) es todo un análisis complejo, no es fácil", concedió Lorenzo en una conferencia de prensa.



Rodríguez estuvo sin equipo entre abril y julio y desde su llegada a Sao Paulo, en agosto, apenas ha jugado dos encuentros como titular. Otros creativos como Juan Fernando Quintero (Racing de Argentina) y Jorge Carrascal (Dinamo Moscú) han disputado pocos partidos desde hace meses.



En el Viejo Continente, el central Yerry Mina no ha sumado minutos en la Fiorentina y Rafael Borré, el delantero más utilizado por Lorenzo, no aparece en un partido oficial de clubes desde junio en Alemania.



Lorenzo aprovechó para elogiar a la selección venezolana dirigida por Fernando "Bocha" Batista, a quien consideró un "excelente muchacho". Los entrenadores compartieron como futbolistas en Argentinos Juniors, en 1989.



"Es un equipo difícil, con jugadores de mucha categoría (...) así que vamos a tener que hacer nuestra mejor versión para sacarlo (al partido) adelante", agregó.



Venezuela sueña con clasificar por primera vez a la máxima cita del fútbol en una clasificatoria generosa que da a Sudamérica seis cupos directos y uno del repechaje, mientras que Colombia está en deuda por su ausencia en Catar 2022.



Para este largo camino hacia el Mundial, Lorenzo contará con nuevos talentos como el extremo del Liverpool Luis Díaz y Jhon Arias, de Fluminense.



"Cada jugador que viene siempre nos sorprende (...) y lo mejor es que puedan aportar ese gran talento a la selección por un bien común", aseguró por su parte Juan Guillermo Cuadrado, uno de los más experimentados del plantel, que no es titular en el Inter de Milán.